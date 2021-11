Natale, Cri: «Portare panettoni, pandori, dolci, cioccolato e biscotti agli Sportelli della Gentilezza di Sanremo e Taggia»

Sanremo. Sono centinaia i bimbi che anche quest’anno non potranno festeggiare il Santo Natale. Ecco perché il comitato sanremese della Croce Rossa Italiana chiede alla popolazione un piccolo aiuto affinché i più piccini e le loro famiglie possano trascorrere qualche momento di serenità.

Il presidente Ettore Guazzoni e la delegata dell’area sociale Cinzia Papetti invitano i sanremesi e tabiesi a portare ai due Sportelli della Gentilezza (all’ex stazione ferroviaria di Sanremo o a fianco della Bocciofila a Taggia dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17) oppure presso la sede di via Carlo Pisacane panettoni, pandori, dolci, cioccolato e biscotti natalizi in modo che Babbo Natale possa andare, accompagnato dai suoi Elfi, a far visita ai bambini ospiti delle case famiglia e alle parrocchie del nostro territorio.

Un piccolo grande gesto carico d’amore che sicuramente farà sorridere chi è meno fortunato.