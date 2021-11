Modificato il regolamento della fair roulette, ora si può giocare “secondo tradizione”

Sanremo. Mossa e contromossa. Muove ancora il Cda del Casinò di Sanremo alle prese da giorni con una delicata partita a scacchi con i sindacati. Per ampliare l’offerta ai tavoli, pur confermando la chiusura delle roulette francesi in settimana, il consiglio di amministrazione ha deliberato – in accordo con la giunta comunale – la modifica del regolamento delle fair roulette, introducendo la possibilità per gli appassionati del gioco alla francese, di poter puntare anche sull’americana “secondo tradizione”.

A comunicarlo è lo stesso Cda – composto dal presidente Adriano Battistotti, l’amministratore delegato Giancarlo Ghinamo e la consigliera Barbara Biale – alle prese con lo sciopero ad oltranza proclamato dai sindacati dei croupier, i quali contestano fortemente le decisioni assunte di recente che avrebbero aperto le porte ad un ridimensionamento del settore giochi tradizionali. Meno redditizio delle sale slot ma dove vi si concentrano i giochi lavorati e quindi il personale della casa da gioco.

«Alla luce di accurate analisi e valutazioni il consiglio d’amministrazione, in piena sintonia con il management, ha individuato e adottato misure di razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane inquadrate nel reparto giochi tradizionali: tavoli di carte, roulette francese e fair roulette, – spiega il Cda di Casinò Spa.

Confermando il consueto orario di apertura delle sale dei giochi tradizionali alle ore 14.30, le misure adottate sono volte al conseguimento di una maggiore offerta di gioco e, di conseguenza, di una maggiore produttività con le risorse umane attualmente in organico.

Più precisamente è stato stabilito che a decorrere dal 2 novembre 2021, nelle settimane comprese nei periodi dell’anno caratterizzati da minore affluenza di clientela, e ferma restando l’offerta di gioco ai “tavoli di carte” ed ai tavoli di “fair roulette”, il gioco “roulette francese” viene esercitato nei soli giorni dal venerdì alla domenica, nonché nei giorni festivi o prefestivi, fatte salve le deroghe giustificate da accadimenti eccezionali.

Contestualmente, al fine di continuare ad offrire con continuità un’esperienza di gioco globale pienamente soddisfacente a tutti i clienti compresi coloro che sono maggiormente legati alla tradizionale operatività della “roulette francese”, è stato opportunamente modificato il regolamento del gioco “fair roulette”, al fine di permettere loro di giocare secondo tradizione anche su tali tavoli.

Le misure adottate permettono di poter aprire nei giorni dal lunedì al giovedì un numero di tavoli nettamente superiore rispetto alla precedente formula, consentendo quindi di rispettare l’obbligo di coniugare la completezza dell’offerta di gioco con la sua sostenibilità organizzativa ed economica. In tal senso la loro efficacia sarà attentamente valutata», concludono dal Cda.