Maglia della Sanremese donata al governatore Bonaccini, patron Masu «Nessuno ci ha avvertiti, divisa dell’anno scorso»

Sanremo. Come diceva anni fa una (prima dell’avvento dei cellulari) una pubblicità della Sip: «Una telefonata salva la vita», per sottolineare come la comunicazione sia spesso fondamentale nella società moderna. Comunicazione che sembra essere stata assente tra Palazzo Bellevue, PD e la società della Sanremese.

Succede che sabato scorso 29 novembre il governatore della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, presenti il suo libro “Il Paese che vogliamo, idee e proposte per l’Italia del futuro”. Nell’evento patrocinato dal coordinamento provinciale del Partito Democratico il presidente regionale è stato omaggiato di una maglietta del sodalizio calcistico matuziano con il suo nome scritto sulla schiena. Peccato che però la divisa non sia quella di quest’anno e che per giunta nessuno avrebbe avvertito la staff biancozzurro della premiazione.

Ed è così che il patron della Sanremese, Alessandro Masu, con una nota stampa si rivolge direttamente al sindaco Alberto Biancheri: «A margine della presentazione del libro, in presenza di un esponente dell’amministrazione comunale, gli è stata consegnata sul palco una maglia della Sanremese, senza che noi ne fossimo minimamente a conoscenza – scrive Masu – Tra l’altro, si tratta di una maglia dello scorso anno, per giunta personalizzata».

Continua il presidente biancoazzurro, al suo primo anno di gestione «Nell’era della comunicazione e del marketing, in cui l’immagine riveste una grande importanza anche per chi fa impresa, l’iniziativa ci è sembrata del tutto fuori luogo, dato che la Sanremese, da quest’anno, ha cambiato sponsor tecnico e sponsor ufficiale ed ha precisi accordi da rispettare con la società Givova, unica referente e concessionaria del logo e dell’immagine del club. In futuro, in vista di simili iniziative, ci auguriamo di essere contattati per evitare altri spiacevoli equivoci o inconvenienti».