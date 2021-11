"Long Covid, come ci ha cambiato la pandemia": convegno al Teatro del Casinò di Sanremo - Riviera24

Sanremo. Organizzato dalla sezione di Sanremo-Imperia dell’A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico)

si svolgerà domenica 7 novembre presso il Teatro del Casinò di Sanremo il convegno su una nuova

patologia denominata Long Covid.

L’Associazione Italiana Donne Medico (A.I.D.M.) è un’associazione apartitica e aconfessionale e senza fini di lucro. Fondata il 14 ottobre 1921 a Salsomaggiore Terme e riconosciuta nel 1922 a Ginevra, dal Bureau Internazionale, è membro della “Medical Women’s International Association” (M.W.I.A). L’Associazione nasce con il nome di ‘Associazione Italiana Dottoresse In Medicina’ ad opera di Clelia Lollini, che era presente a New York, il 25 ottobre 1919, alla fondazione della M.W.I.A., e di Myra Carcupino-Ferrari. Le donne medico, allora, erano circa 200 in tutta Italia: tra di loro Maria Montessori, socia A.I.D.M. dal 1928, che doveva imporsi con il suo metodo educativo in tutto il mondo.

Il convegno è gratuito, destinato a medici ed operatori sanitari ma aperto anche alla popolazione interessata ad un’informazione corretta e professionale. Darà diritto all’assegnazione di 6,5 ECM per i sanitari.

«Come ci ha cambiato questa nuova pandemia, quali sono le principali sequele che si manifestano dopo mesi dalla guarigione dell’episodio acuto? Questa è la domanda che ci poniamo dopo oltre un anno di lotta contro la malattia da Coronavirus Covid-19, con i riflettori puntati sul percorso post guarigione clinica. Il Long Covid, termine coniato dai pazienti stessi dopo le prime devastanti esperienze, può rappresentare una risposta, analizzando la persistenza di una sintomatologia altamente invalidante sulla popolazione sopravvissuta, indipendentemente dal luogo di

cura. Possiamo anche sostenere che l’infezione abbia messo in evidenza le differenze di genere sia biologiche che socio economiche. Il nostro incontro vuole mettere in evidenza come il paziente debba essere monitorato non solo nella malattia acuta, ma anche e soprattutto a guarigione clinica avvenuta. Il programma prevede alle 9 il saluto delle autorità seguito dalle relazioni inerenti ogni aspetto delle conseguenze della malattia da Covid-19 sugli organismi che ne sono stati colpiti e precisamente:

alle 9.10, introduzione

La malattia Covid e post Covid

C. De Michelis – G. Cenderello

I^ Sessione Aspetti cardiorespiratori

Moderatori: C. De Michelis, S. Russo

alle 9.30, La Fatigue persistente come sequela, A. Serafini

alle 9.45, Aspetti radiologici e neuroradiologici, D. Cataldo – M. Fasciglione

alle 10, Sequele cardiologiche, V. Sebastiani

alle 10.15, Nutrizione e covid, S. Demontis

II^ Sessione Aspetti neurologici e psichiatrici

Moderatori: C. Serrati, S. Anfosso

alle 10.45, Manifestazioni neurologiche, M.T. Infante

alle 11, Manifestazioni psichiatriche, F. Ingaramo

alle 11.15, Long covid e medicina di famiglia, E. Barletta – D. Espugnato

alle 11.30, pausa lavori

III^ Sessione

Vaccini, allergie, aspetti assistenziali e umani

Moderatore: F. Sferrazzo

alle 12.20, Vaccini, come e perché, M. Mela

alle 12.35, L’allergia non è un limite, P. Dignetti

alle 12.50, Il post covid nelle RSA, A. Popovic

alle 13.05, Aspetti umani e medici, G. Manfredi

alle 13.20, conclusioni, E. Lanteri Cravet

alle 13.30, questionario ECM.