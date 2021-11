Liguria, al via un corso gratuito per la figura di Entertainment Technician - Riviera24

Genova. La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile ha aperto le iscrizioni al corso gratuito per la figura di Entertainment Technician.

L’Entertainment Technician è una figura professionale che opera a bordo della nave da crociera all’interno del team tecnico del dipartimento Intrattenimento. La sua principale attività è quella di gestire tutte le infrastrutture a supporto degli spettacoli teatrali, musicali, conferenze e party attraverso l’utilizzo delle apparecchiature suono (ma anche luci e video) presenti nei saloni pubblici delle navi da crociera al fine di offrire agli ospiti un servizio di qualità. Ha buona conoscenza della lingua inglese, anche professionale.

Il corso è rivolto a 20 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:

disoccupati e persone in stato di non occupazione*;

cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;

residenti e/o domiciliati in Liguria;

In possesso di Diploma quinquennale di scuola secondaria superiore;

con buona conoscenza della lingua italiana e inglese, da autocertificare da parte dei candidati.

Il corso avrà una durata complessiva di 338 ore suddivise in 322 ore di teoria/pratica e 16 ore di stage/affiancamento on the job. Al termine del corso gli allievi potranno conseguire: attestato di frequenza al corso. Inoltre il programma del corso prevede il rilascio, se non già in possesso dei partecipanti, delle certificazioni IMO-STCW/78-95 a seguito della partecipazione ai corsi e al superamento degli esami di Basic Safety Training. La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso, con i contenuti e le modalità di selezione, sono scaricabili dal sito internet dell’Accademia, alla pagina: https://accademiaospitalitacrociere.it/ammissione-ai-corsi/entertainment-technician/ Per ulteriori informazioni rivolgersi a Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile contattando il numero (tel. 010/8998423) oppure tramite e-mail all’indirizzo: selezioni-arenzano@faimm.it oppure visitare il sito www.accademiaospitalitacrociere.it. Termini per la presentazione della domanda di iscrizione: entro le 12 del 24 novembre 2021.

Il progetto discende da un accordo tra Costa Crociere e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti finalizzato all’inserimento lavorativo da parte del Gruppo Costa Crociere che garantisce, entro 90 giorni dal termine del corso, l’impegno ad assumere, con contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi ed inquadramento C.C.L. per i marittimi imbarcati su navi da crociera, almeno il 60% degli allievi che termineranno positivamente il percorso formativo, conseguendo l’attestato di frequenza previsto e che risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo previsto. I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso.

Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla relativa scheda informativa. Il volantino