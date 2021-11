L’endorsement del consigliere Ventimiglia (Lega) a Claudio Scajola: «Biancheri pensi a risolvere i problemi di Sanremo»

Sanremo. «Il sindaco Biancheri dovrebbe prima risolvere le problematiche importanti che attanagliano il suo Comune, poi eventualmente pensare ad esportare il suo modello amministrativo, per nulla eccezionale, in Provincia». Alza la voce il consigliere comunale d’opposizione e capogruppo del Carroccio Daniele Ventimiglia, primo esponente con diritto di voto a prendere posizione pubblicamente contro il sindaco della sua stessa città. Nella sfida aperta tra Biancheri e Scajola per le prossime elezioni provinciali.

«In qualità di consigliere comunale della Lega che dovrà esprimere una preferenza nella contrapposizione tra Biancheri e Scajola, non posso far altro che riportare alla memoria del primo cittadino di Sanremo i tanti problemi irrisolti che abbiamo sul nostro territorio. Problemi che aspettano una risposta: pensiamo da ultimo al disastro di Casa Serena.

Mi permetto di dire che fossi in lui – continua Ventimiglia – cercherei di impegnarmi a tempo pieno sulla città che è stato chiamato ad amministrare, prima di provare ad esportare il suo modello politico altrove. Un modello che sconta, proprio sulla partita per le Provinciali, un’ambiguità mai chiarita. Il sindaco Biancheri ha sempre governato con l’appoggio del Pd, salvo strizzare contemporaneamente l’occhio al presidente Toti. Ecco, in politica l’ambiguità non è un bene e oggi le viene presentato il conto».

L’endorsement. Conclude il segretario cittadino della Lega: «Il sindaco Claudio Scajola è persona autorevole e di esperienza, unico amministratore dalle mille risorse che in Provincia può garantire l’apporto necessario per risolvere le gravi questioni che sono all’ordine del giorno».