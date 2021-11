Le organizzazioni sindacali si esprimono sull' assemblea generale dei lavoratori del Casinò di Sanremo - Riviera24

Sanremo. Le organizzazioni sindacali, Slc-Cgil Fisascat-Cisl Uilcom-Uil Snalc-Cisal, a seguito dell’Assemblea Generale dei Lavoratori del Casinò di Sanremo S.p.A., tenutasi nelle modalità valutate dall’ Azienda, comunicano ciò che è stato discusso e deliberato all’unanimità dai presenti.

«Rivendicazione di un’identità unitaria forte dove ogni dipendente possa sentirsi appartenente ad una sola azienda, anche nel rispetto di norme contrattuali comuni a sostegno dei livelli occupazionali e di reddito di ogni Lavoratore. Critiche senza mezzi termini al non rispetto delle corrette relazioni sindacali, manifestate attraverso la chiusura del dialogo e del diritto di informazione, da parte del C.d.A., nonostante le continue richieste di un tavolo immediato di confronto. Tutto ciò vissuto come un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti di tutti i Lavoratori della Casa da Gioco. Prosecuzione delle attuali forme di lotta da giorni intraprese dal Reparto dei Giochi da Tavolo».

Le organizzazioni sindacali «Non escludono forme unitarie di sensibilizzazione, anche attraverso manifestazioni cittadine e tutto ciò che potrà essere deciso, per il ripristino immediato delle relazioni industriali dovute. Restano quindi in attesa di una convocazione da parte del Cd.A., il cui procrastinare sta diventando surreale e dannoso, ed in attesa della convocazione del Sindaco, Alberto Biancheri, dalla Giunta Comunale, dei Capigruppo Consiliari, come da richiesta inoltrata al gabinetto del Sindaco il 4 novembre scorso».