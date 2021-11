Sanremo. A Sanremo, sulla panchina rossa di Pian di Nave, domenica 28 novembre alle 14, con il patrocinio del Comune e del Centro Antiviolenza di Sanremo, il gruppo Insieme in panchina propone: “L’amore cieco”, una maratona artistico-culturale per dire no alla violenza sulle donne, in ricorrenza della giornata internazionale dedicata appunto alla violenza sulla donna.

Si alterneranno artisti ed esperti sul tema. Evento gratuito, tutti sono calorosamente invitati.