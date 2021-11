La sanremese Angelica Sara parteciperà al 12 & Under Festival - Riviera24

Sanremo. Angelica Sara del Tennis Sanremo parteciperà al 12 & Under Festival, un nuovo evento per i migliori giocatori europei under 12.

Tra i 48 giocatori confermati finora vi è anche la sanremese Angelica Sara, detta Geky, che prenderà perciò parte all’evento che riunisce gli artisti più prolifici del Junior Tour per una competizione di singolare e doppio di fine stagione. Sono stati ammessi i qualificati che hanno vinto o sono stati secondi classificati in un evento di categoria 1. Saranno presenti 23 nazioni europee, rappresentate da un massimo di due ragazzi e due ragazze per nazione. Angelica è riuscita ad ottenere una wild card direttamente dalla federazione internazionale dopo aver vinto un torneo tennis Europe under 14 a 11 anni. Lo scorso aprile a Tirana in Albania è riuscita ad ottenere il suo primo titolo internazionale mentre a Bienn in Svizzera ha conquistato il secondo titolo internazionale.

Ospitato a Maiorca in Spagna dalla Rafa Nadal Academy, che offrirà piena ospitalità a tutti i giocatori e agli allenatori, il Festival, che andrà in scena dal 15 al 20 novembre, offrirà ai giocatori anche una settimana di spettacoli collaterali ed eventi speciali presso la famosa struttura di Manacor.

Il programma dell’evento tennistico prevede domenica 14 novembre i sorteggi e la riunione degli allenatori; lunedì 15 novembre Singles Round Robin e la cerimonia di apertura; martedì 16 novembre single, double, meet & greet con giocatore professionista e player party; mercoledì 17 novembre single, double, junior school e visita al Museo Rafa Nadal; giovedì 18 novembre singles, doubes e attività sportive; venerdì 19 novembre single, finali di doppio e la cerimonia di premiazione con visita alle Grotte del Drach mentre sabato 20 novembre le finali singolari e la cerimonia di premiazione.