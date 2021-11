La manager sanremese Cristina Scocchia lascia Kiko e diventa Amministratore Delegato di Illycaffè - Riviera24

Sanremo. La sanremese Cristina Scocchia dal 1° gennaio 2022 ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato di Illycaffè, azienda italiana fondata a Trieste nel 1933 che nel 2020 ha registrato ricavi per 446,5 milioni di euro. Scocchia subentrerà a Massimiliano Pogliani che resterà in carica fino al 31 dicembre 2021.

Classe 1973, laureata in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano con un dottorato in Economia Aziendale all’Università di Torino, la manager originaria della Città dei Fiori è stata CEO di Kiko Cosmetics dal luglio 2017.

In passato ha lavorato in Procter & Gamble e in L’Oréal Italia come AD e presidente. É inoltre attualmente membro del consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica.