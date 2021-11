Juniores Under 19: in campo Pro Vercelli-Sanremese e Imperia-Saluzzo - Riviera24

Imperia. L’ottava giornata del campionato nazionale Juniores Under 19 sarà giocata sabato 20 novembre da tutte le formazioni ad esclusione dei gironi a dieci squadre H e N che rispetteranno la sosta, così come prevista dal calendario. Calcio d’inizio alle 14.30 ad eccezione delle gare che hanno variato l’orario: Pro Vercelli-Sanremese (A) e Cjarlins Muzane (D) saranno disputate alle 15.30, Afragolese-Nola (M) alle 15 mentre Castelfidardo-Recanatese (F) chiuderà la giornata alle 18. Quattro le variazioni di campo: il match Caravaggio-Ponte S. Pietro (C) si giocherà al Jessy Owens di Arzago d’Adda, Real Calepina-Brusaporto (C) al comunale Libico di Grumello del Monte, Carpi-Mezzolara (E) al Frignani di Carpi e Tiferno Lerchi-Montegiorgio ((F) al campo comunale di Città di Castello. Tre i posticipi: Insieme Formia-Cassino (I) scenderà in campo domenica 21 novembre, Porto D’Ascoli-Trestina (F) il 22 novembre alle 14.30 e, sempre allo stesso orario, Bagnolese-Sammaurese (E) il 24 novembre. Lo annuncia la Lnd.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Asti-RG Ticino (Arbitro Gatti di Alessandria), Fossano-Sestri Levante (Bevere di Chivasso), Derthona-Casale (Cattaneo di Novara), Imperia-Saluzzo (Gorlero di Imperia), Lavagnese-Chieri (Ermini di Genova), Ligorna-Bra (Padula di Novi Ligure), Pro Vercelli-Sanremese (Calabrò di Biella), Vado-PontdonnazHonearnad (Roso di Albenga)

Girone B

Arconatese-Folgore Caratese (Innocenti di Abbiategrasso), Borgosesia-Castellanzese (Sauna di Novara), Casatese-City Nova (Dell’Oro), Città di Varese-Novara (Panariello di Busto Arsizio), Crema-Fanfulla (Finardi di Treviglio), Gozzano-Vis Nova Giussano (Brescia di Novara), Legnano-Alcione Milano (Di Summa di Varese), Leon-Caronnese (Pavone di Cinisello Balsamo)

Girone C

Caldiero Terme-Desenzano Calvina (Raus di Brescia), Caravaggio-Ponte San Pietro (Mualu di Crema), Real Calepina-Brusaporto (Vezzoli di Bergamo), San Martino Speme-Sona (Cazzavillan di Vicenza), Franciacorta-Ambrosiana (Chitoni di Lovere), Villa Valle-VirtusCiseranoBergamo (Galantino di Pavia), Breno-Desenzano Calvina (Ludwig di Brescia)

Girone D

Mestre-Arzignano Valchiampo (Fighera di Treviso), Cartigliano-Adriese (Tinelli di Verona), Cjarlins Muzane-Montebelluna (De Stefanis di Udine), Dolomiti Bellunesi-Triestina (Marana di Padova), Spinea-Este (Vacca di Bassano del Grappa), Levico Terme-Clodiense Chioggia (Mattedi di Trento), Luparense-Campodarsego (Biason di Portogruaro)

Girone E

Carpi-Mezzolara (Rafaiani di Bologna), Lentigione-Borgo San Donnino (Vietti di Parma), Progresso-Ravenna (Gherardini di Faenza), Rimini-Cattolica (Diversi di Lugo di Romagna), Sasso Marconi-Forlì (Gardenghi di Imola)

Girone F

Alma Juventus Fano-Arezzo (Bini di Macerata), Cannara-Sambenedettese (Berno di Foligno), Castelfidardo-Recanatese (Ubaldi di Fermo), Tiferno Lerchi-Montegiorgio (Galatà di Perugia), Tolentino-Foligno (Buttafoco di San Benedetto del Tronto)

Girone G

Ghiviborgo-Aglianese (Ogliormino di Piombino), Lornano Badesse-Follonica Gavoranno (Spagnuolo di Siena), Pianese-Sangiovannese (Ferri Gori di Arezzo), Poggibonsi-San Donato Tavarnelle (Improda di Empoli), Prato-Forte Querceta (Mariano di Firenze), Scandicci-Pro Livorno (Giacomelli di Pisa), Seravezza Pozzi-Cascina (Fatticcioni di Carrara)

Girone I

Aprilia Racing Club-Trastevere (Ruga di Roma 2), Terme Fiuggi-Cynthialbalonga (Di Palma di Cassino), Flaminia Civitacastellana-Ostiamare (Chirnoaga di Tivoli), Montespaccato-Monterotondo (Sciacchitano di Latina), Rieti-Unipomezia (Panichelli di Viterbo), Vis Artena-Team Nuova Florida (Testani di Frosinone)

Girone L

Audace Cerignola-Casarano (Nasca di Barletta), Bitonto-Altamura (Maselli di Bari), Brindisi-Nardo (Alfieri di Lecce), Città di Fasano-Matino (Casula di Taranto), Molfetta-Gravina (Laluce di Barletta)

Girone M

Afragolese-Nola (De Angelis di Nocera Inferiore), Giugliano-Portici (Ambrosino di Nola), Lavello-Aversa (Menta di Venosa), Sorrento-Casertana (Massaro di Torre del Greco), Mariglianese-Francavilla (Iliano di Napoli).