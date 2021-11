Juniores Under 19, in campo Chieri-Imperia e Sanremese-Lavagnese - Riviera24

Imperia. Sabato 27 novembre scenderanno in campo, per disputare la nona e settima giornata per i gironi a dieci squadre (H-N), tutte le formazioni del campionato nazionale Juniores Under 19. Ad aprire la giornata alle 12 sarà Real Aversa-Afragolese (M), a seguire Cjarlins Muzane-Mestre (D) alle 15.30, Casertana-Mariglianese (M) alle 16 e Gladiator-Pineto (H) alle 17.30. Tutte le altre squadre inizieranno regolarmente alle 14.30. Nove le variazioni di campo: il match RG Ticino-Bra (A) sarà disputato presso il comunale di Caltignaga, Triestina-Cartigliano (D) al Rouna di Sgonico, Carpi-Progresso (E) al Frignani di Carpi, Mezzolara-Bagnolese (E) al comunale di Argenta, Sammaurese-Sasso Marconi (E) al campo di Gatteo a Mare, Trestina-Tolentino (F) al comunale Agostinelli di Città di Castello, Gladiator-Nereto (H) al Leonardo di Pietramelara, Nardò-Città di Fasano (L) al comunale La Torre di Castrignano dei Greci e Real Aversa-Afragolese (M) al De Cicco di Sant’Anastasia. La gara Cassino-Montespaccato (I) è stata rinviata a data da destinarsi. Lo annuncia la Lnd.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Casale-Asti (Arbitro Lombardo di Novara), Chieri-Imperia (Mancullo di Bra), Fossano-Derthona (Buggio di Collegno), PontdonnazHonearnad-Ligorna (Cavallo di Collegno), RG Ticino-Bra (Novelli di Alessandria), Saluzzo-Pro Vercelli (Sullo di Pinerolo), Sanremese-Lavagnese (Fioriello di Imperia), Sestri Levante-Vado (Bagnato di Genova)

Girone B

Alcione Milano-Crema (Galantino di Pavia), Caronnese-Gozzano (Razzini di Busto Arsizio), Castellanzese-Casatese (Rastellino di Seregno), Fanfulla-Arconatese (Iacovella di Seregno), Legnano-Leon (Adduci di Gallarate), Novara-Borgosesia (Pagani di Alessandria), City Nova-Città di Varese (Cavallo di Milano), Vis Nova Giussano-Folgore Caratese (Morandi di Busto Arsizio)

Girone C

Ambrosiana-Villa Valle (Nardi di Padova), Brianza Olginatese-Breno (Lo Gaglio di Milano), Brusaporto-Caravaggio (Nicosia di Cinisello Balsamo), Desenzano Calvina-Real Calepina (Angarola di Chiari), Ponte San Pietro-Franciacorta (Gilardi di Lecco), Sona-Tritium (Poggiana di Bassano del Grappa), VirtusCiseranoBergamo-San Martino Speme (Basilici di Cinisello Balsamo)

Girone D

Adriese-Levico Terme (Targhetta di Castelfranco Veneto), Arzignano Valchiampo-Luparense (Albi di Verona), Montebelluna-Spinea (Falcomer di Portogruaro), Campodarsego-Dolomiti Bellunesi (Longato di Treviso), Cjarlins Muzane-Mestre (Gaudino di Maniago), Este-Union Clodiense Chioggia (Manzini di Verona) Triestina-Cartigliano (Luglio di Gradisca d’Isonzo)

Girone E

Carpi-Progresso (Siviero di Finale Emilia), Cattolica-Forlì (Balzano di Rimini), Borgo San Donnino-Rimini (Assiro di Parma), Mezzolara-Bagnolese (Predieri di Faenza), Ravenna-Lentigione (Rossi di Cesena), Sammaurese-Sasso Marconi (Ion di Forlì)

Girone F

Arezzo-Castelfidardo (Boeddu di Prato), Foligno-Perugia (Pecoro di Terni), Montegiorgio-Cannara (Giaccaglia di Jesi), Recanatese-Tiferno Lerchi (Sarnari di Macerata), Sambenedette-Porto d’Ascoli (Ubaldi di Fermo), Trestina-Tolentino (Vitali di Perugia)

Girone G

Aglianese-Lornano Badesse (Tarchi di Firenze), Cascina-Ghiviborgo (Baldasseroni di Pistoia), Follonica Gavorrano-Città di Pontedera (Ferrara di Piombino), Pro Livorno-Pianese (Di Legge di Pisa), Real Forte Querceta-Poggibonsi (Marino di Pisa), San Donato Tavarnelle-Seravezza Pozzi (Storri di Arezzo), Sangiovannese-Prato (Bianchini di Siena)

Girone H

Aurora Alto Casertano-Nereto (Onorato di Nola), Castelnuovo Vomano-Vastogirardi (Pellegrino di Teramo), Chieti-San Nicolo Notaresco (Cavacini di Lanciano), Matese-Vastese (Savoia di Benevento), Gladiator-Pineto (De Cicco di Nola)

Girone I

Cynthialbalonga-Flaminia Civitacastellana (Salustri di Aprilia), Ostiamare-Aprilia Racing (Panichelli di Viterbo), Team Nuova Florida-Rieti (Capponi di Latina), Trastevere-Insieme Formia (Maione di Ercolano), Unipomezia-Monterotondo (Bordiga di Ostia), Vis Artena-Atletico Terme Fiuggi (Baratta di Ciampino)

Girone L

Casarano-Molfetta (Alfieri di Lecce), Gravina-Bitonto (Camporeale di Molfetta), Nardo-Città di Fasano (Maselli di Bari), Team Altamura-Brindisi (Caldarulo di Bari), Virtus Matino-Bisceglie (Lombardo di Brindisi)

Girone M

Casertana-Mariglianese (Rossomando di Salerno), Nola-Sorrento (Oliva di Nocera Inferiore), Francavilla-Giugliano (Rubino di Moliterno), Portici-San Giorgio (Valcaccia di Castellammare di Stabia), Real Aversa-Afragolese (Esposito di Napoli)

Girone N

Cavese-Gelbison (Tedesco di Battipaglia), Nocerina-Cittanova (Tierno di Sala Consilina), Rotonda-Castrovillari (Candela di Moliterno), San Luca-Santa Maria Cilento (Fedele di Reggio Calabria), Rende-Lamezia Terme (Staffa di Cosenza).