Implantologia computer guidata, ne parliamo con il dentista sanremese Simone Marazzi

Sanremo. Grazie all’implantologia computer guidata (o assistita) è possibile simulare al computer l’intervento di inserimento degli impianti. Si può ottenere così, un’elaborazione virtuale della zona dove saranno inseriti gli impianti e determinare la loro posizione e inclinazione. Ne parliamo con il dentista sanremese, il dottor Simone Marazzi:

«Questa tecnica permette anche di velocizzare e rendere più sicure e precise le diagnosi e i trattamenti implantologici. Questa tecnica permette di progettare al computer tutto l’intervento chirurgico e sapere, in anticipo, senza dover aprire le gengive, dove posizionare gli impianti.

Il laboratorio odontotecnico potrà costruire in anticipo la protesi provvisoria, rendendone così possibile l‘applicazione sugli impianti appena finito l’intervento».

Quali sono i vantaggi? «Questa tipologia di intervento non prevede l’utilizzo di bisturi e punti di sutura, per questo è meno invasivo rispetto agli interventi di implantologia tradizionale. Grazie allo studio del caso al computer prima dell’intervento, è possibile costruire in anticipo il ponte fisso e fissarlo sugli impianti appena inseriti».

