Imperia, la Lavanda della Riviera dei Fiori® ospite a OliOliva

Imperia. La Lavanda della Riviera dei Fiori® sarà ospite di OliOliva, la manifestazione dedicata all’ “oro giallo” ligure che si terrà ad Imperia dal 5 al 7 novembre.

La festa dell’olio nuovo, giunta ormai alla ventesima edizione, è un’importante vetrina per far conoscere le tipicità agroalimentari e florovivaistiche della nostra regione. Grazie alla fattiva sinergia con CNA Imperia presso il cui stand saremo ospiti, verrà esposta e presentata al pubblico la gamma completa di prodotti realizzati con le diverse specie che rientrano nel progetto Lavanda della Riviera dei Fiori®. All’interno di questa gamma troviamo prodotti sia per uso alimentare che cosmetico, per il benessere, l’igiene personale e la casa. Inoltre, l’ associazione sarà protagonista di due interessanti momenti divulgativi in programma sabato 6 novembre, a partire dalle 17,30.

Il primo incontro: “Alla scoperta della Lavanda della Riviera dei Fiori” , dopo una iniziale carrellata delle varie tipologie di lavande coltivate nel nostro territorio, vedrà la presentazione della Lavanda Officinalis IMPERIA creata dall’ibridatore Franco Stalla e pensata appositamente per l’utilizzo alimentare poiché è totalmente priva di canfora.

Il secondo appuntamento “Lavanda della Riviera dei Fiori: tutto il lavoro della nostra terra” vedrà la presentazione del pane alla lavanda della Panetteria Lanini di Diano Marina, i dolci del Biscottificio Gibelli di Vallecrosia, il Torrone morbido alla lavanda di Omero Agroalimentare di Ormea, il panettone natalizio e la crema spalmabile alla lavanda della pasticceria Desir De Roy di Pigna. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nell’Area Laboratori in Calata Cuneo ad Imperia e vedranno la presenza di appassionati, soci ed esperti del settore.

Il bartender Andrea Benvegna del nuovo “Surf” in calata Cuneo Imperia Oneglia aprirà lo spazio laboratori con un suo aperitivo alla Lavanda IMPERIA. Lo chef Federico Lanteri dell’Osteria Martini di Pigna sarà protagonista di uno show cooking in cui verranno esaltate tutte le caratteristiche della Lavanda IMPERIA con quel tocco di creatività che ne contraddistingue i piatti.

Nella mattinata di domenica 7 novembre alle 10, nel Salotto Letterario, il coordinatore del progetto Lavanda della Riviera dei Fiori®, Cesare Bollani, presenterà il volume scritto con Giovanni Damele e pubblicato da Antea Edizioni “Le ricette della nonna”, al cui interno sono racchiusi 22 piatti della tradizione preparati con la Lavanda Officinalis IMPERIA®. Questa particolare tipologia di lavanda è l’ ingrediente perfetto per l’impiego in ricette che riportano in auge i sapori della tradizione del Ponente ligure ma anche protagonista di nuovi abbinamenti contemporanei.

OliOliva sarà l’occasione per far conoscere a visitatori, esperti del settore, giornalisti enogastronomici, foodblogger italiani e stranieri le diverse varietà che rientrano nel progetto Lavanda della Riviera dei Fiori® e i molteplici usi in ambito alimentare, cosmetico, benessere e turistico. Il programma completo della manifestazione si trova qui. Per maggiori informazioni sulla associazione: info@lavandarivieradeifiori.it.