Imperia, aperte le iscrizioni per diventare infermiera volontaria della Croce Rossa - Riviera24

Imperia. Sono aperte le iscrizioni per diventare infermiera volontaria della Croce Rossa ed entrare a far parte dello storico Corpo delle Crocerossine, ausiliario delle forze armate.

Le infermiere volontarie sono presenti su tutto il territorio nazionale e assicurano assistenza presso gli ospedali civili e militari, i poliambulatori di Croce Rossa e delle forze armate. Le Crocerossine sono inoltre impiegate sia durante le emergenze nazionali, come in caso di calamità, che in teatri operativi internazionali in ausilio alle forze armate. Svolgono inoltre attività di divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario sia alla popolazione che al personale militare. Per informazioni è possibile chiamare il Comitato di Imperia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18 al 0183 29 90 90. La formazione inizierà nei primi mesi del 2022. Dopo un primo corso base per diventare volontarie di Croce Rossa, verrà attivata la formazione specifica per diventare infermiera volontaria.

Il percorso formativo per diventare infermiera volontaria ha la durata biennale e comprende attività didattiche sia teoriche che pratiche presso strutture ospedaliere. Per le infermiere professionali è previsto un percorso formativo abbreviato. Sono anche previsti addestramenti in caserma in preparazione a cerimonie civili e militari e parate con le forze armate.

Alla conclusione del percorso formativo verrà conseguito il titolo di diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana (spendibile esclusivamente all’interno della Croce Rossa). Le volontarie che conseguiranno il titolo di infermiera volontaria potranno declinare la propria attività di volontariato a seconda delle competenze e delle attitudini individuali.

I requisiti richiesti:

cittadinanza italiana

età compresa tra i 18 e i 55 anni

diploma di Scuola Superiore

Per info e iscrizione scrivere una mail a isp.imperia@iv.cri.it. Verrai ricontattata per ricevere tutte le informazioni sul ruolo, le attività, e per rispondere a ogni tuoi dubbio circa l’arruolamento