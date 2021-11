Immobili comunali in vendita a Taggia, asta semideserta

Taggia. E’ andata semideserta l’asta bandita dal Comune, in prima battuta lo scorso 6 novembre, finalizzata all’alienazione di immobili di proprietà dell’ente. Per far cassa la municipalità tabiese aveva messo in vendita 4 appartamenti ed un magazzino.

Si parte da un’abitazione in via Cristoforo Colombo al sesto piano, composta da 4 vani per 63 metri quadri. Il prezzo a base d’asta è di 168.000 euro. Ce ne sono poi due in via Levà, rispettivamente al pian terreno ed al primo piano, uno di 34 e l’altro di 54 metri quadri per 80.000 euro e 105.000.

L’ultimo appartamento è in via Boselli, è composto da 4 stanze, grande 52 metri quadri, al pian terreno (87.050 euro). Il magazzino è ampio 22 metri quadri, si trova in via Littardi ed il prezzo a base d’asta è di 10.000 euro. Di questi immobili l’unico venduto è stato il più grande dei due di via Levà, al prezzo finale di 115.815 euro oltre 466 per le spese di pubblicizzazione.