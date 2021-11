Il settore giovanile della Sanremese invitato allo Stade Louis-II di Monaco

Sanremo. Domenica all’estero per il settore giovanile della Sanremese che domenica 28 novembre è stato invitato dalla vicina società dell’As Monaco (qualificatasi pochi giorni fa agli ottavi di finale di Europa League) ad assistere ad una partita del campionato francese sulle tribune dello Stade Louis-II.

Oltre settanta persone, tra tesserati, staff e genitori, si sono recati nel Principato dove la squadra locale ha affrontato lo Strasburgo. Grande emozione per molti bambini che per la prima volta hanno messo piede in uno stadio importante. Alla partita era presente anche il responsabile del settore giovanile, Gianni Brancatisano che ha dichiarato: «È stata una bellissima giornata per i nostri ragazzi, oggi ospiti dell’As Monaco per la partita di Ligue 1 contro lo Strasburgo. Questi momenti aiutano a cementare il gruppo, per di più in un bellissimo stadio. I loro sorrisi sono la cosa più bella di questa giornata. Presto saremo nuovamente nel Principato poiché l’8 dicembre è prevista un’amichevole per i nostri 2012 contro i pari età del Monaco».

La società ringrazia per la grande disponibilità il supporter Liason Officer dell’As Monaco, Paul Beurai, che ha reso possibile questa bella trasferta ai giovani biancazzurri.