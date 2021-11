Il sanremese Kevin Liguori al campionato Formula Kart 125cc 2t - Riviera24

Sanremo. Sabato 6 novembre presso il circuito Internazionale di Ottobiano Motorsport andrà in scena il quinto e ultimo round del campionato Formula Kart 125cc 2t.

Il time table prevede la disputa delle gare 9/10 per assegnare gli ultimi punti stagionali valevoli per qualificarsi al campionato del mondo TB Kart in programma il prossimo anno a Las Vegas, Stati Uniti d’America.

A giocarsi il posto titolare nel mondiale ci sono anche tre piloti del Toscano Racing Team: Michele Milanesi da Pavia, Kevin Liguori dalla Liguria e Stefano Piraneo da Monza.

Nel corso di questa stagione Liguori ha ottenuto una pole position e una vittoria, Milanesi invece detiene un podio all’attivo grazie al terzo posto conquistato nel ranking. Entrambi hanno tutte le carte in regola per chiudere al meglio il campionato. Il pubblico è invitato a sostenere i propri campioni in pista nella loro ultima grande sfida, potranno incontrarli dalle 11.30 nel paddock.