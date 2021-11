I vincitori di sanremoSenior 2021 - Riviera24

Sanremo. 25 provincie di 12 regioni italiane rappresentate alle 2 Semifinali ed alla Finale di sanremoSenior 2021, che si sono disputate venerdì e sabato scorsi al Teatro dell’Opera del Casinò , con la partecipazione di 32 concorrenti ammessi.

Ad aggiudicarsi il “Grand Prix 2021” – e la possibilità di esibirsi il prossimo maggio al Teatro Ariston nel corso del GEF 2022 – è stata Eleonora Stolfi, 39enne di Londra, ma di origini milanesi, che oltre ad aver vinto nella sezione Cantautori (Sezione dai 36 ai 59 anni), si è aggiudicata il voto unanime da parte della qualificata Giuria, presieduta dal Colonnello Maestro Leonardo Laserra Ingrosso, Direttore della Banda Nazionale della Guardia di Finanza. Ad affiancarlo il cantante ed autore, Franco Fasano, il compositore e musicista Alessandro Enrico Bellati, l’autrice Elena Moriggia e la cantante e docente Manuela Gaslini.

Per improvvisi motivi di lavoro, invece, non è potuto essere presente il Direttore Artistico del Concorso – il Maestro Enzo Campagnoli, trattenuto a Roma per la registrazione di alcuni programmi televisivi – che ha supervisionato le selezioni di sanremoSenior. Oltre all’Inghilterra, vincitrice, sono stati rappresentati anche Stati Uniti, Canada e Spagna, in questa prima edizione aperta anche a concorrenti stranieri (purtroppo la partecipante svedese ha dovuto rinunciare pochi giorni fa, causa Covid).

Me ecco i vincitori per ogni categoria.

Sezione Interpreti, dai 36 ai 59 anni: Giovanna Russo di Foggia Olga Marcova di Valencia (Spagna) Rosa Rizza di Pachino (Siracusa)

Sezione Cantautori, dai 36 ai 59 anni: Eleonora Stolfi di Londra (Inghilterra) Tony Nevoso di Silvi (Teramo) Maria Grazia Costarelli di Rio Marina – Isola d’Elba (Livorno)

Sezione Cantautori, oltre i 59 anni:Lorena Lovison di Campagnola di Brugine (Padova) Maurizio Mascarello “Masca” di Casale Litta (Varese)

Premio Speciale del Comitato sanremoSenior :Mauro Peresson di Legnaro (Padova)

“Sono ampiamente soddisfatto di questa edizione e dell’ottimo lavoro svolto dalla qualificata Giuria e dai miei collaboratori. – afferma l’Organizzatore, il Cav. Uff. Paolo Alberti – Mi fa piacere sottolineare l’inizio della partecipazione di Paesi stranieri a sanremoSenior e sono convinto del positivo sviluppo futuro, con l’aumento delle nazioni che porteranno i loro rappresentanti nella città dei fiori e della musica”.

I tre spettacoli, condotti brillantemente da Maurilio Giordana ed Elisa Benedetta Marinoni, sono stati seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook di sanremoSenior da migliaia di persone. La Finale Internazionale, inoltre, verrà trasmessa anche in differita sul Canale 161 del Digitale Terrestre il prossimo mese di dicembre.

Il Concorso – patrocinato dal Comune di Sanremo – è organizzato della Kismet di Sanremo; i curati addobbi floreali del Teatro del Casinò sono stati realizzati dalla decoratrice Susanna Minicuci.