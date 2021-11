I Cioccolatini della Ricerca ritornano nelle piazze della provincia di Imperia

Imperia. Sabato 6 novembre i volontari AIRC tornano in 1.200 piazze italiane, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, per distribuire i Cioccolatini della Ricerca, a fronte di una donazione di 10 euro. In Liguria le piazze dove trovarli sono 50, 3 in provincia di Imperia.

PIAZZE LIGURIA

SABATO 6 NOVEMBRE 2021 – I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA

GE ARENZANO PIAZZA XXIV APRILE GE BOGLIASCO PIAZZA XXVI APRILE GE BUSALLA VIA VITTORIO VENETO 2 GE CAMOGLI PIAZZA SCHIAFFINO GE CHIAVARI PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI GE GENOVA CORSO ALESSANDRO DE STEFANIS 98 GE GENOVA VIA XX SETTEMBRE DA PONTE MONUM. GE GENOVA VIA SILVIO LAGUSTENA DA CHIESA GE GENOVA PIAZZA VILLA GOFFREDO DA CARREFOUR GE GENOVA PIAZZA GIOVANNI MARTINEZ DAI GIARDINI GE Fraz. SAMPIERDARENA di GENOVA PIAZZA NICOLO’ MONTANO DA BANCA PASSADORE GE GENOVA Via Sestri DA Comune GE GENOVA VIA XX SETTEMBRE DA COIN GE Fraz. MOLASSANA di GENOVA LARGO BOCCARDO DA CAP. BUS GE GENOVA BOLZANETO PIAZZA RISSOTTO GE Fraz. NERVI di GENOVA PIAZZA PORTICCIOLO GE GENOVA PEGLI LUNGOMARE DI PEGLI 197 GE GENOVA PEGLI VIA FABIO GARELLI GE GENOVA PIAZZA LEONARDO DA VINCI 5 VICINO NEGOZIO 2M GE Fraz. PONTEDECIMO di GENOVA PIAZZA PONTEDECIMO GE Fraz. PRATO DI STRUPPA di GENOVA PIAZZA GIULIANO SUPPINI GE RAPALLO PIAZZA CAMILLO CAVOUR GE RECCO VIA XX SETTEMBRE 5/15 GE RONCO SCRIVIA CORSO ITALIA GE SANTA MARGHERITA LIGURE PIAZZA CAPRERA GE Fraz. SARISSOLA di BUSALLA PIAZZA PINAN GE SAVIGNONE PIAZZA ITALO GHELFI GE Fraz. SESTRI LEVANTE di SESTRI LEVANTE Piazza Matteotti, 7 GE SORI VIA GIOVANNI STAGNO GE TORRIGLIA VIA GIUSEPPE ROSCIANO 29 GE Fraz. VOLTRI di GENOVA PIAZZA SEBASTIANO GAGGERO IM IMPERIA PIAZZA DANTE ALIGHIERI 18 IM SANREMO VIA PRIVATA ESCOFFIER DA STATUA MIKE BONGIONRO IM DIANO MARINA P.zza del Comune SP Fraz. PADIVARMA di BEVERINO VIA AURELIA SUD 1 SP FOLLO PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 2 SP LA SPEZIA P.zza Beverino SP LA SPEZIA PIAZZA EUROPA SP LEVANTO PIAZZA STAGLIENO SP RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA VIA AURELIA 150 SP SARZANA PIAZZA LUNI SP VERNAZZA Piazza di Vernazza SV ALASSIO PIAZZA SANT’AMBROGIO SV FINALE LIGURE PIAZZA DI SPAGNA SV SAVONA CORSO ITALIA SV VADO LIGURE PIAZZA CAMILLO CAVOUR SV VARAZZE PIAZZA BEATO JACOPO

Oltre che nelle piazze, i Cioccolatini della Ricerca sono disponibili anche in 1.500 filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, e online su Amazon.it.