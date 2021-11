Halloween, al via le animazioni per bambini di Confesercenti a Ventimiglia e Sanremo - Riviera24

Imperia. Dopo lo scorso weekend commerciale dedicato ai molti esercenti aderenti, con sconti dedicati ai possessori della fidelity card, sabato 6 e domenica 7 novembre dalle 16 alle 18.30 tornano le animazioni di Confesercenti. Sarà un fine settimana dedicato ai bambini, che a Ventimiglia si divertiranno a cercare i dieci “Supereroi per bambini” che animeranno le vie principali della città di confine offrendo la possibilità ai più piccoli di conoscere i propri supereroi preferiti e scattare insieme a loro una foto ricordo. A Sanremo invece il bosco cantastorie della compagnia Molino Rosenkranz allieterà i bambini, seduti in cerchio all’interno di un bosco incantato, con numerosi racconti da brividi.

Confesercenti effettuerà, nelle prossime settimane, una donazione all’ospedale Gaslini di Genova, un piccolo gesto per la struttura e gli operatori che prestano un servizio ospedaliero fondamentale per i nostri bambini in difficoltà.

«Si ringrazia per la collaborazione nella realizzazione dell’evento e per la parte grafica la Rebel Digital, e gli sponsor dell’evento Halloween di Confesercenti: Divani & Divani, Pico Centrale, Omega Impianti, Riviera Service Center, il Giardino di Villa Sylva e tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa» – dice Confesercenti provinciale di Imperia.