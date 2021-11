Sanremo. “Galline in fuga” sulle colline matuziane. Con un gallo di scorta. Una volta tanto non si tratta di gatti o cani e non è un nuovo film d’animazione bensì quanto sta accadendo in questi giorni nella zona di via Maccagnan, vicino all’istituto agrario.

Un galletto padovano rosso con tre galline al seguito è fuggito da un pollaio. Il proprietario dei volatili ha anche messo un annuncio di ricerca su di un gruppo Facebook cittadino. Aiutiamolo a ritrovare i pennuti.