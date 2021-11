Festival, istituire il "Premio Speciale Leone di Sanremo": la proposta di Andrea Gandolfo - Riviera24

Sanremo. Lo storico sanremese Andrea Gandolfo ha scritto al sindaco Alberto Biancheri per proporgli, in occasione del prossimo Festival di Sanremo, di sottoporre alla Rai l’idea di istituire un nuovo premio destinato al miglior giovane emergente partecipante alla kermesse canora: il “Premio Speciale Leone di Sanremo”.

«Egregio Signor Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri,

in occasione del prossimo 72° Festival di Sanremo, vorrei proporLe di sottoporre alla Rai di istituire un nuovo premio, che proporrei di chiamare “Premio Speciale Leone di Sanremo” e che vorrei fosse destinato al miglior giovane emergente partecipante al Festival, che non risultasse premiato nella Categoria “Giovani”, né in quella dei “Big”, o in altre categorie minori, ma che risultasse comunque meritevole di una segnalazione per la sua prestazione vocale e per il suo talento artistico. Penso poi che tale premio si potesse rendere fisso e diciamo così “istituzionalizzare”, come è successo per il Premio Mia Martini per la migliore interpretazione. Sarebbe un buon modo per valorizzare i talenti dei nostri giovani cantanti, anche tramite un nuovo importante riconoscimento in una vetrina internazionale come il Festival di Sanremo. Sperando che tale mia proposta possa essere presa in considerazione dagli organi competenti, La ringrazio per la Sua attenzione e Le porgo i miei più cordiali saluti» – scrive lo storico sanremese Andrea Gandolfo.