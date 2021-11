European Open, il sanremese Mager perde il derby italiano - Riviera24

Sanremo. Gianluca Mager cede a Lorenzo Musetti all’European Open, svoltosi in Belgio.

Dopo aver partecipato all’Indian Wells Masters, dove ha perso contro Gaël Monfils in due set per 4-6 2-6, il tennista sanremese è tornato in campo, lo scorso 19 ottobre, per affrontare ai sedicesimi di finale del torneo andato in scena alla Lotto Arena di Anversa, il connazionale Musetti contro il quale alla fine ha ceduto in due set per 6(2)-7(7) 6(3)-7(7).

Termina al primo turno l’avventura del tennista di Sanremo al torneo che si è giocato sui campi in cemento indoor nella categoria Atp Tour 250.