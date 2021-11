Esordio vincente a Savona per gli U17 del Sea Basket Sanremo - Riviera24

Sanremo. Finalmente il ritorno in campo anche per gli U17 del Sea basket Sanremo. Grande emozione, per i ragazzi, al loro ritorno su di un campo di basket in una partita ufficiale.

I ragazzi di Mauro Bonino mettono subito in campo la loro voglia di fare bene. «Siamo molto felici, non solo per la vittoria in trasferta, il gruppo è numeroso e abbiano degli ingressi molto interessanti. Faccio i complimenti a Naby e Jordan per il loro brillante esordio. Attendiamo avversari più “pesanti” per capire qual è il nostro livello di gioco» – dichiara coach Bonino.

Cestistica Savona – Sea Basket Sanremo 28-88 ( 6- 25 ; 10-50; 14-72)

Sea basket Sanremo: Balestra 10, Borro 8, Lupi 2, Travkin 17, Moraglia 10, Lodigiani 10, Franceschini 10, Biancheri 7, Faye 4, Goracci 10, Cicconetti.

All. Bonino Mauro.