Enogastronomia, al via Basilico.it: informazione e approfondimento sulle eccellenze liguri - Riviera24

Genova. Un nuovo magazine online dedicato all’enogastronomia ligure, intitolato al prodotto simbolo della regione, Basilico.it, edito dall’ Associazione Culturale “Basilico.it – Liguria For Foodies”, ha cominciato le pubblicazioni online da pochi mesi. Si muove sul doppio binario dell’informazione e dell’approfondimento per raccontare quotidianamente le storie enogastronomiche più interessanti della Liguria, a partire dai prodotti e produttori sino alla segnalazione di ristoranti, degli eventi a tema food & beverage, degli itinerari golosi e delle curiosità, pensando a un target molto ampio di utenti, ben oltre i confini regionali.

«Questo nuovo canale informativo – dichiara il vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – promuove l’agricoltura, i consorzi, le associazioni e l’intera filiera. Basilico.it integra divulgazione del territorio, attrazioni, trend di settore ed eventi per una regione come la Liguria che registra stabilmente sentiment positivi da autoctoni e visitatori nei confronti dell’offerta enogastronomica, essenziale nella scelta della meta di viaggio. Lo confermano i dati dell’estate che abbiamo lasciato alle spalle e la perseveranza dei produttori che, con cura e amore per il territorio, continuano ad investire aggregando nelle eccellenze del gusto alti standard qualitativi, cultura, storia e tradizioni».

«Il nuovo magazine – spiega l’assessore al Commercio e Artigianato Paola Bordilli – è un’interessante vetrina delle eccellenze del nostro territorio, un canale di informazione che, grazie ai professionisti che lo hanno pensato e realizzato, offre sia ai genovesi, ai liguri e a chi vuole venire a visitare la nostra città una panoramica molto accurata e completa dell’offerta food a 360 gradi. Iniziative come queste servono non solo a valorizzare le nostre tipicità, i nostri ristoratori, le nostre eccellenze, le fiere e gli eventi ma dimostrano come, dalla sinergia con mondo delle imprese che hanno a cuore il territorio, si possa innescare un circuito virtuoso di promozione territoriale che valorizzi Genova e la Liguria».

«Ogni nuova possibilità di comunicare al mondo le eccellenze gastronomiche della nostra Regione – aggiunge il presidente di Confcommercio Genova e vice presidente della Camera di Commercio di Genova Paolo Odone – ci vede logicamente felici, il comparto del turismo e dell’enogastronomia, che orgogliosamente Confcommercio rappresenta, è elemento sempre più importante e questa nuova pubblicazione gli rende merito.

Come Camera di Commercio di Genova crediamo fortemente che il turismo esperienziale, soprattutto per quel che riguarda i prodotti enogastronomici è stato e sarà, in un momento di ripartenza come quello che stiamo vivendo dopo lo stop forzato dalla pandemia, un elemento fondamentale che fa la differenza nella scelta della meta del turista, una pubblicazione come Basilico.it – Liguria for Foodies, che arriva altre i confini della nostra bella Liguria e che valorizza non solo la meta ma anche le attività di ristorazione presenti in loco».

«La Liguria ha tantissimo da raccontare, ma spesso è poco presente sul palcoscenico della comunicazione gastronomica nazionale, se non per alcuni cliché duri a morire – spiegano Roberto Panizza e Fabio Bongiorni, gli editori –. Basilico.it nasce anche per questo: per rafforzare la voce di tanti produttori, cantine e ristoratori, accendendo così i riflettori su un panorama effervescente e in costante crescita qualitativa».

Il magazine si avvale di una redazione composta da una decina di collaboratori e può contare sul supporto editoriale dello Studio Giornalisti Associati Arca. Al suo interno, si suddivide in diverse sezioni: Restaurant Insiders, Events, Food, Beverage, Travellers, Green&Blue e News.

«Un 50% di cronaca quotidiana, un 50% di approfondimenti, ma anche qualche provocazione e una ricerca costante per le storie fuori dai soliti schemi. La ricetta di Basilico.it per raccontare la Liguria è semplice, così come il suo tono di voce: immediato e per tutti, ma mai scontato» – spiega il giornalista Alessandro Ricci, che guida la redazione.

Per la rubrica “Visti da Fuori”, saranno chiamati a raccontare la loro Liguria gastronomica, importanti voci nazionali (e non solo), come dimostra l’articolo del primo testimonial intervenuto: Mauro Colagreco, cuoco tristellato del Mirazur di Mentone, già Miglior Chef al mondo per la classifica The World’s 50 Best Restaurants.