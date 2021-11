Ecco “Sanremo Watches”, nuovo riferimento per gli appassionati di orologi

Sanremo. Ha aperto nella Città dei Fiori una nuova realtà per gli appassionati del mondo degli orologi: è “Sanremo Watches”. Il nuovo negozio nasce dalla collaborazione fra Riccardo Cavestri, già ventennale, conosciutissimo, venditore della gioielleria Abate, noto per l’esperienza, gli ottimi rapporti con la clientela cortesia e la conoscenza dei prodotti trattati e Luigi Ferrua da sempre appassionato collezionista e grande conoscitore dei modelli vintage. Lo store si trova in Via Gaudio 43, a pochi passi dalla movida di piazza Bresca.

Sanremo Watches

«Nella nuova attività si propone di garantire serietà e professionalità – spiegano i titolari di Sanremo Watches – di assistere i clienti durante la scelta e soddisfare ogni esigenza nel reperire l’orologio adatto alla proprie esigenze e preferenze. Inoltre ci occupiamo di gestire le collezioni private dei nostri clienti e in base alle richieste anche più esclusive reperire orologi sia vintage che moderni di ogni tipo – aggiungono Ricardo e Luigi – torniamo un servizio assistenza per tutti i marchi più prestigiosi, grazie alla collaborazione con uno dei più rinomati centri assistenza d’Italia. L’ampio assortimento dei modelli in stock da la possibilità ai clienti di scegliere l’orologio più adatto alle proprie esigenze».