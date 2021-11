E’ morta la storica tifosa biancoazzurra Maria Rosa: il cordoglio degli Irriducibili Sanremo

Sanremo. Gli Irriducibili Sanremo esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa della madre dell’amico Giancarlo Panizzi, mancata ieri.

«Maria Rosa era una grande tifosa della Sanremese da tempo immemore. Partecipava assiduamente anche alle trasferte che già negli anni 70′ e 80′ si organizzavano per seguire i biancazzurri. Fino a che la salute lo ha permesso è stata sempre presente al Comunale accanto al marito Sandrino Panizzi e alla carissima amica Daniela Musso che purtroppo anche loro non sono più tra noi. Un “trio” di tifosi appassionati che oggi noi vogliamo ricordare con sentito affetto e orgoglio in un momento così triste. Alla famiglia le nostre più sentite e sincere condoglianze. Ciao Maria Rosa!» – dicono gli Irriducibili Sanremo.