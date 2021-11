Donna di Fiori, la sanremese Silvia Troiani ospite del programma di Rai Uno “Storie italiane”

Sanremo. Questa mattina a “Storie italiane“, celebre programma condotto da Eleonora Daniele in onda tutte le mattine su Rai Uno, è stata ospite la sanremese Silvia Troiani, ideatrice e organizzatrice del Premio Donna di Fiori, evento che va in scena ogni anno al Casinò della Città dei Fiori e che conferisce un riconoscimento a quelle donne e quegli uomini che si sono contraddistinti per il loro impegno sociale.

Tra le premiate dell’edizione 2021 figurava anche la conduttrice della trasmissione che ha voluto Silvia al suo fianco in veste di opinionista durante uno degli spazi della puntata odierna nel quale è stata affrontata la delicata storia della 16enne Arianna Manzo, diventata sorda, ipovedente e tetraplegica a seguito di un farmaco sbagliato somministratole in ospedale poco dopo la nascita.

In tale occasione, Eleonora Daniele da deciso di condividere il premio di cui era stata insignita insieme alla trasmissione con la mamma della ragazza, che dal 2005 lotta con coraggio per avere giustizia per sua figlia, che non aveva potuto prendere parte al giorno della premiazione al Teatro dell’Opera della Casa da gioco.

Presenti in studio anche l’avvocato Mario Cicchetti, legale della famiglia di Arianna, che si occuperà di far avere il premio alla donna.