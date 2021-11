Imperia. E’ durata circa un’ora e mezza l’udienza tenutasi questa mattina di fronte al giudice Martina Badano sul caso dei conti pignorati alla Riviera Trasporti. Insoddisfazione totale è stata espressa dai sindacati, all’uscita del presidente di Rt Giovanni Barbagallo, per via della mancanza di tempistiche certe sulle decisioni che il tribunale si è riservato di assumere “nel più breve tempo possibile”.

Oggi l’avvocato Giuseppe Pugliese di Sanremo, incaricato di tutelare Rt nella vertenza contro Arriva Srl (competitor di Riviera Trasporti che vanta un credito di oltre 3,5 milioni di euro nei confronti della società pubblica provinciale), ha presentato l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi riguardanti la pignorabilità dei beni di Rt. Pignorabilità che oltre ai conti in banca si sarebbe estesa ai contributi elargiti dalla Provincia. «Riteniamo che i contributi della Provincia erogati per l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale siano impignorabili, – ha spiegato Pugliese. Abbiamo rappresentato al giudice la situazione drammatica di Riviera Trasporti e dei suoi dipendenti. Il giudice si è riservato di decidere. Riteniamo che già in serata sarà reso il provvedimento».

«Nel merito della vicenda non abbiamo indicazioni. Siamo in attesa della decisione», ha aggiunto il presidente Barbagallo. «Non siamo assolutamente soddisfatti e crediamo che il malumore continuerà e si alzerà nelle prossime ore. Ci sentiamo un po’ presi in giro dal presidente che se avesse saputo per tempo che non si concludeva niente ce lo avrebbe dovuto dire prima», – commentano i sindacati in presidio fuori dal palazzo di giustizia. «Va bene tutto. Possiamo essere bravi, attendere i tempi tecnici del tribunale. Ma noi non prendiamo uno stipendio intero dal 27 di agosto. Per le 330 famiglie che aspettano una decisione ci sembra tutto un po’ eccessivo, visto che a gratis stiamo continuando a garantire un servizio pubblico fondamentale».