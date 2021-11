Sanremo. Amichevole infrasettimanale per la leva 2013 della Sanremese che ieri ha affrontato, in trasferta, l’Imperia, in un mini-derby che ha visto confrontarsi le due principali società della provincia.

La squadra guidata da Daniele Lucia ha sfoderato un’ottima prestazione, facendo ben sperare per la crescita dei piccoli biancazzurri nel prosieguo della stagione 2021-2022.