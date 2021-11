Coppa Liguria, Virtus Sanremo Calcio 2011 cede a Vadino Fc

Sanremo. La Virtus Sanremo Calcio 2011 perde contro il Vadino Fc durante la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Liguria di Seconda Categoria.

L’incontro, andato in scena ieri sera sul campo di Pian di Poma a Sanremo, si è infatti concluso 1-2 a favore degli avversari che si sono portati in vantaggio grazie alla rete di Conforti, su rigore, al 25′ del primo tempo, e di Bonsignorio al 43′ del primo tempo. La Virtus ha cercato di rimontare nel secondo tempo, ma il gol di Verrando, al 30′, non è bastato.

La Virtus Sanremo Calcio 2011 tornerà in campo mercoledì 8 dicembre per il ritorno degli ottavi di finale.