Confesercenti, a Imperia riunione sindacale dei balneari - Riviera24

Imperia. Ieri pomeriggio si è svolta, presso la sede della Confesercenti provinciale di Imperia, un’ampia e partecipata riunione sindacale dei balneari, alla presenza del presidente regionale Fiba Gianmarco Oneglio, del presidente provinciale Fiba Dell’Orto, del segretario provinciale Confesercenti Sergio Scibilia e del presidente provinciale Assohotel Antonio Ceresi.

Sono state molte le problematiche affrontate e nascenti dalle sentenze 17 e 18 del 9 novembre del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari, e molte le preoccupazioni espresse dai balneari. Il presidente provinciale Bonello ha detto: «La situazione attuale dovrà essere affrontata e risolta in sede parlamentare con l’apporto di tutte le forze politiche a cui Confesercenti si rivolgerà attraverso i rappresentanti locali, regionali e nazionali. Riteniamo fondamentale che venga riconosciuto “il diritto al lavoro” anche per le imprese balneari».

In espressione della massima vicinanza agli imprenditori del settore, la Confesercenti provinciale, in via Bonfante 29, ha aperto, in maniera permanente, uno sportello dedicato esclusivamente alla problematica che sta interessando i balneari che sarà disponibile per qualsiasi esigenza, richiesta di incontro, e di supporto al fine di esperire tutte le possibili azioni in collegamento e accordo con la Fiba regionale e nazionale. Lo sportello sarà gestito dal dottor Massimiliano Cammarata e sarà contattabile al numero 0183 299255 o via mail m.cammarata@catliguria.it.