Con Oscar Farinetti i Martedì Letterari del Casinò di Sanremo entrano nel circuito Eataly

Sanremo. Oscar Farinetti ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo nel Teatro Ariston per la presentazione del suo “Never quiet la mia storia autorizzata malvolentieri” (Rizzoli) è stato un grande successo di pubblico, un evento culturale d’eccezione disponibile da oggi nel circuito Eataly, sulla pagina Facebook dei “Martedì Letterari” del Casinò di Sanremo, sul sito e sulla pagina Facebook del Teatro Ariston.

Con Oscar Farinetti Sanremo, il suo Casinò con i Martedì Letterari entrano nel circuito del miglior Made in Italy enogastronomico e culturale a livello internazionale. Il sindaco Alberto Biancheri afferma: «E’ stata una bellissima giornata, durante la quale ci siamo potuti confrontare su tante tematiche legate al Made Italy. Oscar Farinetti è un imprenditore di alto livello, che ha saputo regalare a Sanremo messaggi significativi, anche rivolti ai giovani, il nostro futuro. Ringrazio il Casinò e il Teatro Ariston per questa sinergia, che ha permesso alla nostra città di vivere questo importante appuntamento».

«I Martedì Letterari hanno scritto un’altra pagina memorabile che rimarrà soprattutto nei cuori di chi ha partecipato e ora di chi potrà condividere i contenuti di un evento intenso. Oscar Farinetti ha saputo trasferire le idealità alla base di Eataly, che ha tanto contributo a promuovere il Made Italy enogastronomico nel mondo, aprendosi e raccontandosi con la sua semplicità e l’empatia, di chi crede nella forza delle proprie idee e nel lavoro di squadra» – il presidente del Casinò, Adriano Battistotti.

«Esprimo la soddisfazione per un risultato scaturito dalle prestigiose sinergie messe in campo, dall’’eccezionalità del personaggio che ci ha fatto vivere un momento magico per i sentimenti e in valori trasmessi e condivisi con tutti coloro che hanno affollato il teatro Ariston . Un’emozione che ora potremo rivivere in rete. Sanremo è Sanremo. Oscar è Oscar» – sottolinea Walter Vachino, patron del Teatro Ariston, presidente della Associazione Generale nazionale dello Spettacolo Liguria.