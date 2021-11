Casinò di Sanremo, un lettore: «Non toccate la roulette»

Sanremo. Un lettore, giocatore di roulette, esprime il suo parere sulla vertenza del Casinò riguardo al fermo delle roulette: «Non toccate la roulette. Togliere, ridurre o, comunque, non valorizzare la roulette è la fine dell’umanesimo nel Casinò di Sanremo. Esiste solo il caso o esiste una regola che ci lega alla vita, qual è questa regola, o, in altre parole, esiste qualcosa di infinito, di superiore a noi, qualcosa che dobbiamo capire o scoprire? Sono queste le domande consapevoli o inconsapevoli che ogni giocatore di roulette si pone mentre gioca o quando riflette su come ha giocato».

«E poi: i numeri sono tutti uguali, o ci sono i più simpatici, i più allegri, i migliori? E’ come chiedersi se gli uomini sono tutti uguali, o ci sono alcuni più umani e simpatici, con cui ci si comprende meglio. E ancora, giocare quel numero è un dovere, fa parte del mio programma o è un’illusione? Sono le stesse domande che l’uomo si pone nella vita, e che si è posto dall’inizio della storia. La roulette è tutto questo e altro ancora, è l’uguaglianza di un gioco quasi equo, in cui si è tutti uguali, senza privilegi e senza diseguaglianze. La roulette non è solo un gioco. Ma è il mistero della vita. Al Casinò di Sanremo andrebbe valorizzata ancora di più, non retrocessa, facendo così retrocedere l’intero Casinò, la sua storia, togliendo anima ad un ambiente che vive di sogni. Perciò anche i clienti sono con gli impiegati del Casinò di Sanremo, personale serio e professionale, qualificato altamente, ma anche umano e vicino all’utenza» – sottolinea il giocatore.

«Diminuire il gioco della roulette preclude al decadimento e perciò è un problema sindacale, indica prospettive di decadenza e di crisi contrattuali e lavorative. Perciò non toccate la roulette, anche i clienti lo richiedono e lo pretendono. Grazie» – conclude Silvio Bottiglione.