Casinò di Sanremo, manca l’accordo con azienda: lavoratori tornano in sciopero

Sanremo. Sono tornati in sciopero, dalle 14 di oggi, i lavoratori del Casinò di Sanremo. Motivo dell’azione è il mancato raggiungimento di un accordo con l’azienda municipalizzata sull’apertura dei tavoli della roulette francese dal lunedì al giovedì, in cambio di flessibilità da parte dei dipendenti. Dopo tre giorni di tregua, da venerdì a domenica scorsa, i lavoratori sono così tornati a scioperare. Ad annunciarlo sono le organizzazioni sindacali SIc-Cgil Fisascat-Cisl Snalc-Cisal che, si legge in una nota stampa, «a seguito dell’incontro con il Consiglio di amministrazione del Casinò di Sanremo per redimere la questione della decisione unilaterale di chiudere le roulette francesi da lunedì al giovedì sono costrette a dichiarare sciopero ad oltranza».

«Questo accordo sarebbe dovuto nascere per permettere all’azienda, che non voleva utilizzare personale interinale, di aprire i tavoli di francese utilizzando alcune flessibilità che già in accordi passati abbiamo largamente concesso – aggiungono le segreterie – Abbiamo ricevuto al tavolo, invece, una proposta irricevibile che contrasta con la volontà di trovare una soluzione realmente efficace, una proposta che richiedeva di rinunciare a dei diritti contrattuali basilari per qualunque lavoratore con proposte vessatorie e prive di una strategia di rilancio per la casa da gioco e prive di una garanzia di una sufficiente apertura dei tavoli francesi e dei relativo supporto alla clientela necessario per rilanciarli. Ai lavoratori si chiedeva una banca ore che annullava il secondo riposo definitivamente che comportava la possibilità di perdere ferie e recuperi e in caso di orari straordinari gli stessi non sarebbero stati pagati».

«La Casa da Gioco deve dotarsi di un management serio e di un piano di impresa, non possiamo più navigare a vista».

Alle 10 di domani, presso la Federazione operaia di Sanremo, è prevista un’assemblea dei lavoratori.

«Ribadiamo – concludono i sindacati – La necessità di una convocazione da parte del Sindaco, Alberto Biancheri, della Giunta e dei Capigruppo Consiliari che riteniamo a questo punto fondamentale per il futuro del Casinò di Sanremo».