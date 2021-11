Case popolari in 10 comuni tra Bordighera e Ventimiglia: la domanda per partecipare al bando d’assegnazione

Sanremo. C’è tempo fino al prossimo 16 dicembre per presentare la domanda finalizzata all’assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica in diversi comuni dell’estremo ponente. CLICCA QUI per scaricare la domanda da compilare.

Quelle che una volta si chiamavano case popolari, in questo caso si trovano nei territori comunali di Ventimiglia, Apricale, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna e Vallecrosia.

A gestirli è A.R.T.E. di Imperia, l’Azienda Regionale Territoriale Per L’Edilizia della provincia e alloggi da assegnare sono quelli (di risulta ed eventualmente quelli di nuova costruzione e/o ristrutturati) che si renderanno disponibili, nel periodo di validità della graduatoria.

Le domande, tra gli altri criteri, verranno valutate fondamentalmente su condizioni familiari, condizioni abitative, situazione economica, periodo di residenza e anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva. CLICCA QUI per tutte le informazioni sul bando di concorso.