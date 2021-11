Calcio femminile, Sanremo Ladies vince ancora: battuto l'Olimpic 1971 - Riviera24

Sanremo. Le ragazze della Fc Sanremo Ladies vincono ancora. Giovedì sera, fuori casa, sono riuscite a battere l‘Olimpic 1971 per 3-5.

Le ragazze dei mister Capurro e Busacca hanno affrontato e battuto la squadra femminile avversaria a Genova. «Partita complicata dal fatto che siamo arrivati a Genova in ritardo a causa del traffico bloccato per un incidente stradale» – dicono i mister – «Le ragazze hanno comunque reagito bene. Appena arrivate, si sono cambiate e sono scese in campo senza fare riscaldamento. Dopo un minuto eravamo già in vantaggio. Le ragazze si sono ambientate subito e hanno ottenuto un risultato positivo nonostante la fatica e lo stress del viaggio. Siamo andati in vantaggio 1-3, poi hanno pareggiato 3-3 e infine le nostre ragazze hanno avuto la forza di segnare altri due gol. Un risultato positivo che ci ha permesso di raggiungere la semifinale della Coppa Italia Liguria con due giornate di anticipo».

Domenica 21 novembre alle 15 le ragazze torneranno in campo per affrontare il Vado. Il progetto Sanremo Ladies vede tra gli sponsor ufficiali Airone Seafood, Macron (sponsor tecnico), Fisiomed, Biotechriviera e RebelDigital, oltre a STEAMiamoci.