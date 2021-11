Calcio a 5, a Sanremo tutto pronto per la 1° edizione del torneo amatoriale tra amici in autunno - Riviera24

Sanremo. Avrà inizio il 15 novembre il 1° Torneo amatoriale di calcio a 5 tra amici in autunno: parteciperanno 8 squadre con un massimo di 8 giocatori per team, tutti non tesserati. Il torneo andrà in scena al Palasolaro di Sanremo, in strada Solaro, le sere del lunedì, mercoledì e venerdì tra le 20 e le 22 mentre le finali saranno domenica 12 dicembre.

«Ogni squadra giocherà in tutto sette partite e vi saranno premi per tutte le 8 squadre e per tutti i 64 atleti partecipanti. Ai primi classificati verranno consegnati 8 tablet di ultimo modello, ai secondi 8 cofanetti viaggio per 2 notti in Europa per due persone, ai terzi 8 giornate in Spa presso Hotel in Sanremo, ai quarti 8 scaldini elettrici, ai quinti 8 accappatoi, ai sesti verranno assegnati 8 buoni pizza da consumarsi presso la Pizzeria Giò Pizza sita in Sanremo, ai settimi 8 buoni colazione da consumarsi presso il Ristorante Bar Molo Akka di Sanremo, agli ottavi, infine, 8 buoni caffè da consumarsi nuovamente presso il Ristorante Bar Molo Akka di Sanremo. Vi saranno inoltre ulteriori premi personali e di squadra, gentilmente offerti dal Real Park Sanremo e da El Gordo Burger & Co. di Sanremo. Per chi volesse venire a vedere le partite, la visione è libera e vi sarà anche un piccolo servizio bar direttamente all’esterno del campo da gioco» – fanno sapere gli organizzatori.

Ecco le squadre e i partecipanti ufficiali:

EQUADOOR

Paolo Gridi (P) (C)

Pablo Torres

Salvatore Bianco

Franklin Ventimiglia

Arturo Santos

Manuel Rosiglio

Javie Cueva

Allenatore: Paolo Gridi

Atletico ma non troppo

Simone Gazzola (P) (C)

Fabio Esposito

Andrea Mellano

Nicolò Striglioni

Davide Moio

Allenatore: Simone Gazzola – Fabio Esposito

A.C. Robespierre – Gio’ Pizza

Jacopo Volpi (P)

Andrea Gambello

Alessio Bernacchia

Fabio Denaro

Dorjan Sina

Andrea Pastor (C)

Jacopo Pisano

Alberto Donadel

Allenatore: Ugo Volpi – Camilla Giuliani

C.S. Baragallo

Randal Dwight Benima (P)

Luca Giansante (C)

Marco Bernardi

Luca Nardi

Giorgio Trucchi

Paolo Di Simone

Fabio Goj

Andrea Semeria

Allenatore: Andrea Dibenedetto

Macaco F.C.

Marcelo (P)

Geovanny

Luka Andrés Lua Espinosa

Massimiliano Borrelli

Danny Lua Espinosa (C)

Diego Vinces

Jonathan Espinoza Sullca

Jhon Salchichòn

Allenatore: Danny Lua Espinosa

Sant’Antonio

Emanuele Caramelli (P)

Matteo Esposito (C)

Rafael Amaro Pereira

Emanuele Milone

Federico Vergni

Giovanni Punzo

Lorenzo Parigi

Andrea Mangiameli

Allenatore: Francesco Ciccone

Bar Volta

Giulio Modena (P)

Claudio Arca

Samuele Buricchi (C)

Matteo Leuci

Daniele De maglie

Mourad Mouslik

Mattia Salvati

Alessandro Ciaramitaro

Allenatore: Mattia Rosato – Francesca Trasatti

Real Park Sanremo – F.C. San Giacomo

Samuele Martini (P)

Marco Mannella

Giacomo Rosso

Alessandro Bianco

Riccardo Rosso

Riccardo Toninelli

Davide Bianco (C)

Diego Marte

Allenatore: Danilo Martini – Davide Brichetto

«Con la speranza di ripetere il successo di quest’estate (con i limiti del meteo che la stagione “più fredda” potrà offrirci), volevo ringraziare tutti i ragazzi partecipanti, il Real Park Sanremo e il Ristorante Bar Molo Akka che da due anni ci aiutano nell’organizzazione del torneo e dei premi, la Pizzeria Giò Pizza di Sanremo ed El Gordo Burger & Co. di Sanremo che hanno accettato anch’essi di collaborare alla progettazione e allo sviluppo dell’evento, i gestori del Campo del Palasolaro ed ovviamente Riviera24 che pubblicizza il tutto con grande gentilezza e professionalità» – aggiunge Fabio Denaro.

La locandina del torneo, i gironi e il calendario e il calendario delle fasi finali.