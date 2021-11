Cal Liguria, Federico Bertorello eletto presidente - Riviera24

Genova. Il Presidente del Consiglio comunale di Genova Federico Bertorello è stato eletto all’unanimità alla guida del Cal, Consiglio delle Autonomie locali della Liguria. Vicepresidente è stato eletto Pierangelo Olivieri, presidente della provincia di Savona e sindaco di Calizzano.

L’elezione si è svolta questa mattina, nella sede della Città metropolitana di Genova, nel corso della riunione presieduta dal consigliere reggente Claudio Scajola, sindaco di Imperia e vicepresidente nazionale Anci. Segretario del Cal è Pierluigi Vinai, suo vice Luca Petralia.

«Ci ritroviamo oggi a eleggere il nuovo presidente nel ricordo commosso di Marco Di Capua, un amministratore locale di grande valore umano e spessore politico, che stava facendo un ottimo lavoro. Rivolgo un pensiero commosso alla sua famiglia – commenta il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei – Nell’ultimo anno di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale il ruolo e i pareri del Cal, espressione di tutti i territori, si sono rivelati sempre molto importanti. Un augurio a Bertorello, con cui lavoreremo in continuità e in stretta collaborazione per il bene delle comunità locali».

«Sono davvero orgoglioso di ricoprire questo prestigioso incarico di coordinamento – dichiara il presidente del Cal Federico Bertorello – Un ringraziamento tra i numerosi amministratori dei Comuni ed enti liguri, va a tutti coloro che mi hanno sostenuto e che hanno trovato la convergenza sul mio nome. Voglio poi ringraziare sentitamente anche Anci Liguria che svolge un ruolo amministrativo fondamentale per il funzionamento del Cal e un pensiero va sia al collega Alessio Piana, che da presidente del Consiglio comunale è stato anch’egli presidente del Cal, e al mio predecessore Marco di Capua, compianto Sindaco di Chiavari, che ha ricoperto questo ruolo prima di me».

«Una grande soddisfazione istituzionale e personale poter rappresentare gli Enti di Area vasta in seno al Cal nell’autorevole ruolo di vicepresidente, portando il contributo delle considerazioni e degli obiettivi che sono stati definiti nell’Assemblea delle Province di UPI tenutasi all’interno dell’Assemblea nazionale di Anci a Parma – afferma il vicepresidente Pierangelo Olivieri – In questo importante momento storico, partendo dalle importantissime risorse del Pnrr, e non solo, tutte le Autonomie locali della nostra regione, devono impegnarsi sinergicamente in un lavoro unitario e trasversale, partendo ognuno dalle proprie posizioni, con l’obiettivo di lavorare completamente per il territorio e per le istituzioni che lo amministrano».

Organo di consultazione tra Regione ed Enti locali, previsto dall’art 123 della Costituzione, il CAL è il “parlamentino” della Liguria, disciplinato dalla legge regionale n. 1 del 1 febbraio 2011, recentemente modificata. Attraverso i suoi 30 componenti, rappresenta la Città metropolitana di Genova, le Province di La Spezia, Savona, Imperia e i 234 Comuni liguri. Il Consiglio si riunisce allo scopo di esaminare le linee generali dell’indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle Autonomie, formulare proposte in materia da inviare al Consiglio regionale – Assemblea legislativa e alla Giunta regionale e soprattutto esprimere pareri obbligatori sui progetti e disegni di legge regionali inerenti le materie di competenza degli Enti locali. Anci Liguria ne coordina la segreteria tecnica.