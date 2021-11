Bonaccini al Casinò tra politica e sport ritorna a Bologna con la maglia della Sanremese - Riviera24

Sanremo. Tappa al teatro del Casinò Municipale per il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che questo pomeriggio ha presentato il suo libro “Il Paese che vogliamo, idee e proposte per l’Italia del futuro” (edizioni Piemme), nell’evento patrocinato dal coordinamento provinciale del Partito Democratico.

Seduto al fianco del presidente, per un confronto intervista, c’erano il segretario provinciale dei Dem Christian Quesada, il consigliere regionale Enrico Ioculano e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune Massimo Donzella (al posto del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri).

Nel raccontare al pubblico le sue proposte per l’Italia del futuro, Bonaccini ha rimarcato l’importanza di avere interlocutori stabili al governo, soprattutto in periodi d’emergenza, rilanciando pubblicamente le sue speranze di vedere il premier Mario Draghi alla guida dell’Esecutivo per ancora qualche anno. Piccola parentesi anche sull’ottimima collaborazione avuta – come l’ha definita Bonaccini stesso -, fino alle intervenute dimissioni da presidente della conferenza delle regioni con il suo vice e governatore ligure Giovanni Toti.

In chiusura, spazio ai ricordi di bambino, quando gli zii portavano l’allora giovane futuro presidente in vacanza a Imperia. Città che gli rimane nel cuore e dove hanno lavorato, presso l’ex pastificio Agnesi, anche i nonni. Con gli zii, invece, era solito accompagnarli a fare una puntatina al Casinò Municipale tutti gli anni. In un’occasione, la vincita alla roulette permise ai famigliari di pagarsi l’intera vacanza.

Infine lo sport. Da appassionato tifoso juventino, il presidente dell’Emilia Romagna – più volte indicato come possibile prossimo segretario nazionale del Partito Democratico – ha ripercorso quella fatidica partita tra Modena e Sanremese finita 2 a 1 (anni che furono) e che costò agli emiliani il mancato passaggio in Serie C. Al prestigioso ospite, i colleghi di partito hanno tributato una maglietta della sanremese che si andrà ad aggiungere alla sterminata collezione del presidente, con un passato da ex calciatore semi professionista.

Al Casinò platea composta da alcune decine di militanti e sindaci imperiesi vicini al Pd, oltre al presidente della Casinò Spa Adriano Battistotti seduto in prima fila.