Biancoazzurro come il cuore matuziano, ecco il nuovo pullman della Sanremese - Riviera24

Sanremo. Un nuovo pullman per il sodalizio calcistico matuziano. La prima squadra della Sanremese ha, da qualche giorno, un mezzo ufficiale per le trasferte. Il veicolo, un bus turistico con un cinquantina di posti a sedere, è di seconda mano ed è stato completamente rinnovato, sia nell’estetica che nelle componenti, alcune delle quali da sostituire nell’ottica di una normale manutenzione.

La livrea del torpedone è ovviamente biancoazzurra, con la scritta “Sanremese Calcio” che capeggia a caratteri cubitali su entrambe le fiancate. Stesso discorso per il frontale mentre sul retro c’è, in grosse dimensioni, la fotografia della formazione al completo eseguita dal fotografo ufficiale della squadra, il nostro giornalista Luca Simoncelli.

Nuovo pullman della Sanremese

Erano dieci anni che la Sanremese non aveva un mezzo proprio per la prima squadra. L’ultimo risale alla stagione calcistica 2010-2011, quando i matuziani militavano nella Lega Pro 2, serie assimilabile alla Serie C2 che oggi non esiste più. Era la quarta divisione nazionale al pari di quello che è la Serie D adesso, con la sola differenza di essere un campionato professionistico è non semi-pro come quello in cui attualmente milita la formazione di mister Andreoletti.