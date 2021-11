“Autunno in Regata” a Sanremo, al via la seconda tappa del 38° Campionato Invernale West Liguria

Sanremo. Ultimi giorni prima dell’avvio della seconda tappa del 38° Campionato Invernale West Liguria, l’ “Autunno in Regata”, che inizia nel week end del 13/14 novembre.

Molto interessante la lotta nella flotta ORC all’interno della quale, oltre alla novità del Pingone di Mare IIII che ha esordino molto bene al Trofeo Grimaldi, concorreranno ben tre Solaris 44 che si sfideranno in un testa a testa: Farewell, Crab e 85XL, tre imbarcazioni identiche uscite dal famoso cantiere, sarà molto interessante vedere chi raggiungerà i migliori risultati.

La flotta delle 30 barche sarà suddivisa in due raggruppamenti: IRC/ORC e Racing Club, quest’ultime con certificato Orc Club. Una gran bella flotta di alto livello che regateranno sia su percorsi costieri che regate a bastone.

La seconda tappa proseguirà con un altro appuntamento, l’11 e 12 dicembre. Domenica 12 dicembre, al termine della regata, avrà luogo la cerimonia di premiazione dell’ “ Autunno” presso la sede dello Yacht Club Sanremo.

Dopo il completamento dell’ “ Autunno in Regata” i partecipanti avranno circa un mese per riposarsi per poi tornare in mare con la terza tappa del West Liguria, l’ “ Inverno in Regata”, in calendario il 15/16 Gennaio 2022, ma anche per affilare le armi in vista dell’ultimo appuntamento del Campionato Invernale, ossia il “ Festival della Vela”, in calendario a febbraio, e precisamente il 26/27, ed ultima tappa della lunga rassegna che anima le acque di Sanremo e del Ponente durante la lunga stagione invernale.