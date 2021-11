Sanremo. Si è tornati a respirare l’atmosfera del Festival questa mattina, in corso Garibaldi, dove la commissione di Area Sanremo, formata da Piero Pelù, Beppe Vessicchio, Mauro Giovanardi, Franco Zanetti, Marta Tripodi e il garante Massimiliano Longo, ha inaugurato il recupero di una pensilina della Riviera Trasporti, per l’occasione griffata con lo stile del concorso musicale che porta i giovani sul palco dell’Ariston.

Presenti anche il sindaco Alberto Biancheri, gli assessori Silvana Ormea e Mauro Menozzi, oltre ai membri del Cda dell’Orchestra Sinfonica Chicca Dedali e Federico Carion e una cinquantina di ragazzi e ragazze iscritte ad Area Sanremo. Quella battezzata oggi è la seconda pensilina recuperata dalla Fondazione Sinfonica che, lo scorso mese, aveva brandizzato con il proprio marchio la fermata di corso Orazio Raimondo (vicino allo zampillo).

Una penisola interattiva come la precedente, grazie ai Qr code che permetteranno di sintonizzarsi sui canali degli artisti in gara, per scoprirne brani e curiosità. Domani pomeriggio la commissione di Area Sanremo decreterà i 20 vincitori dell’edizione di quest’anno.

«Siamo alle porte del prossimo Festival, commenta il primo cittadino. Credo sarà una grande edizione per gli eventi collaterali a cui stiamo lavorando e per il livello degli ospiti attesi. Per viverla a pieno, invito tutti a vaccinarsi perché il vaccino è l’unica arma per sconfiggere la pandemia. Io stesso sono in attesa di essere chiamato per fare la terza dose, pronto a fare il mio dovere come le volte precedenti».

(Nella videointervista il sindaco Alberto Biancheri)