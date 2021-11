Approvazione di variazioni di bilancio, la consigliera Lauro e la Lista Toti Liguria: «Giusta direzione»

Genova. «Credo fortemente che le variazioni di bilancio che sono state approvate durante la seduta del Consiglio Regionale di oggi vadano nella giusta direzione e, oltre a essere rispondenti di molte richieste che sono pervenute dal territorio, contribuiscano a disegnare una regione più moderna, fruibile e a misura di cittadino. – afferma Lilli Lauro, presidente della I Commissione Affari generali istituzionali e Bilancio – Il prodotto del nostro lavoro in sede di Commissione è il frutto dell’attento ascolto delle esigenze della nostra terra che ogni consigliere ha il dovere di provare a soddisfare. Mi ritengo profondamente gratificata dal risultato raggiunto e voglio aggiungere che la strada che abbiamo imboccato è quella giusta e quindi possiamo e dobbiamo continuare a percorrerla».

«Come gruppo consiliare vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione per l’approvazione delle variazioni di bilancio che è arrivata in sede di voto durante la seduta del Consiglio Regionale. – dichiarano i consiglieri della Lista Toti Liguria – Riteniamo che ancora una volta sia stato portato a compimento un lavoro di fondamentale importanza per il nostro territorio e per i tutti i cittadini liguri e per questo ringraziamo i consiglieri che hanno operato nella giusta direzione e in particolare la consigliera Lilli Lauro, in qualità di presidente della I Commissione Affari generali istituzionali e Bilancio, che ha coordinato i lavori».

«A seguito della situazione di emergenza pandemica che tutti conosciamo, il Governo centrale ha introdotto la possibilità, per gli Enti Locali, di adottare variazioni di bilancio, opportunamente motivate, per fornire al territorio i servizi migliori, rimodulati in maniera specifica sulle esigenze più attuali. – dicono ancora i consiglieri arancioni in Consiglio Regionale – Le variazioni sono parecchie, variegate per ambito e riguardano le voci in entrata e le voci di spesa. Si è tenuto conto delle esigenze di tutti, cercando di distribuire i fondi derivanti dal PNRR nella maniera migliore possibile e con la ferma intenzione di aiutare il maggior numero possibile di categorie».

«Queste modifiche guardano al futuro e puntano a disegnare una Liguria sempre più competitiva e migliore. – concludono i consiglieri della Lista Toti Liguria – Dal trasporto pubblico locale e regionale, con il rinnovo delle flotte bus e treni verdi, sino ad arrivare all’ambito sanitario, all’interno del quale si è fortemente voluto avere un particolare riguardo per le fasce più deboli della popolazione, sia dal punto di vista della salute, che da quello economico; sono tante le diverse attenzioni che abbiamo voluto dare alla nostra Liguria. L’intento, ovviamente, è quello di non fermarsi qui e continuare in questa direzione per fare sì che nessuno, nella regione che stiamo costruendo, venga lasciato indietro».