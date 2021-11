Anci Liguria, direttivo Federsanità: nuova nomina per l’assessore di Bordighera Stefano Gnutti

Genova. Le ultime elezioni amministrative hanno determinato cambiamenti nelle amministrazioni locali e, conseguentemente, negli organi di Anci Liguria. L’Ufficio di Presidenza ha dunque provveduto a deliberare nuove nomine per riportare al plenum gli organi dell’Associazione, come previsto dallo Statuto. Nella fattispecie, sono stati nominati due nuovi componenti del Consiglio direttivo, tre della Consulta Piccoli Comuni, due della Conferenza regionale dei Presidenti dei Consigli comunali, uno del Coordinamento Anci Giovane e un ultimo in Federsanità Anci Liguria. Sono stati inoltre nominati cinque coordinatori di commissioni. Le new entries vanno a rimpiazzare altrettanti 14 amministratori liguri “decaduti” poiché non si sono ricandidati alle elezioni amministrative di ottobre.

Di seguito, le nomine:

Consiglio direttivo. Entrano a far parte dell’organo consiliare il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli e la vicesindaco di Savona Elisa Di Padova.

Consulta Piccoli Comuni. Nuovi componenti della Consulta presieduta dal sindaco di Isola del Cantone Natale Gatto sono i sindaci di Sesta Godano Marco Traversone e di Arnasco Matteo Mirone, e Federico Fossa, consigliere comunale a Bogliasco.

Conferenza Presidenti di Consigli comunali. Entrano a far parte dell’organo presieduto da Daniele Martino (Andora) Francesco Lirosi (Savona) e Roberta Zucchetti (Alassio).

Coordinamento Anci Giovane Liguria. Nuovo componente dell’organo presieduto dal vicesindaco di Arcola Gianluca Tinfena è Andrea Frigerio, consigliere comunale a Savona.

Direttivo Federsanità. Nuova nomina per Stefano Gnutti, assessore di Bordighera con delega a Servizi sociali – Sport – Sanità – Scuole – Giardini.

Commissioni. Sono cinque i nuovi coordinatori di altrettante commissioni tematiche di Anci Liguria: Roberto Speranza, vicesindaco di Cairo Montenotte, presiederà la Commissione Attività produttive; Luana Isella, consigliera comunale di Loano e della Provincia di Savona, sarà la nuova coordinatrice della Commissione Scuola-Edilizia scolastica; Daniela Colombo, consigliera comunale a Chiavari, presiederà la commissione Turismo-Promozione; Giulia Giorgi, vicesindaco di La Spezia, a capo della commissione Immigrazione e Mario Baroni, consigliere delegato alle Politiche sociali del Comune di Genova, alla presidenza della commissione Welfare.

