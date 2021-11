Ambulanti, Tosi (M5s): «Approvato nostro ordine del giorno, sarà premiante per i giovani talenti liguri»

Genova. «Come M5S, in merito al DDL 87 dello scorso agosto, abbiamo depositato un ordine del giorno per impegnare la giunta a coinvolgere giovani grafici e progettisti per la realizzazione del marchio “Ambulanti di Liguria”, prevedendo però un riconoscimento economico in base alla disponibilità di bilancio. Scopo dell’iniziativa, individuare giovani talenti e aprire loro opportunità di crescita e, come in ogni lavoro, di remunerazione». Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, primo firmatario dell’Odg illustrato oggi in Aula dal collega Paolo Ugolini, sottoscritto dai colleghi dell’opposizione e votato all’unanimità.

«Non era accettabile che l’iter di creazione del logo potesse concludersi senza che fosse previsto un compenso, senza che l’impegno e la proprietà intellettuale venissero adeguatamente riconosciuti. Chi l’ha detto che i giovani non debbano essere pagati per il lavoro svolto? Come possiamo pensare di insegnare loro il valore del lavoro se a questo non diamo un valore economico? ”Farsi le ossa” e fare la gavetta non presuppone lavorare gratis, benché ci sia ancora chi in Italia pensa altrimenti» – conclude.