Al via sanremoSenior al Teatro dell’Opera del Casinò

Sanremo. Saranno i 32 concorrenti qualificatisi nelle selezioni, che disputeranno le due semifinali della 5° edizione di sanremoSenior – il concorso internazionale per interpreti e cantautori over 36 anni – per accedere alla finale internazionale, nella quale si assegnerà il Gran Prix 2021.

I partecipanti provengono da 25 provincie di 12 regioni italiane: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, arricchiti quest’anno anche concorrenti provenienti da Canada, Gran Bretagna, Spagna e Stati Uniti.

L’appuntamento è al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo venerdì 12 e sabato 13 prossimi. Le due semifinali si disputeranno venerdì alle 21 e sabato alle 15; mentre la finale è prevista per le 21 di sabato. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti (naturalmente solo se muniti di Green Pass o di tampone negativo valido 48 ore).

Presidente di giuria sarà il maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso – direttore della Banda Nazionale della Guardia di Finanza – coadiuvato dal cantante/autore/compositore Franco Fasano, dall’autore/musicista/docente Alessandro Enrico Bellati, dall’autrice Elena Moriggia e dalla cantante/docente Manuela Gaslini.

«Sono soddisfatto del risultato ottenuto quest’anno, con la promozione di sanremoSenior a livello internazionale che ha iniziato a dare i primi frutti. – dice il Cav. Uff. Paolo Alberti, patron della manifestazione – Già dal prossimo anno prevedo una forte crescita che consentirà a questo concorso di acquisire sempre più importanza a tutti i livelli. Sono infatti davvero tante le persone di una certa età che coltivano questa passione per il canto e la composizione. Ringrazio i miei collaboratori italiani e stranieri per il lavoro svolto quest’anno, in una situazione tutt’altro che facile».

La conduzione dei tre spettacoli è affidata a due rodati presentatori: Maurilio Giordana ed Elisa Benedetta Marinoni. Le semifinali e la finale saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook di sanremoSenior. La finale internazionale verrà trasmessa anche in differita sul Canale 161 del Digitale Terrestre il prossimo mese di dicembre (la data sarà inserita sul sito www.sanremosenior.it). L’organizzazione è come sempre della Kismet di Sanremo.