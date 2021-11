Al via "Natale alla Pigna" nel centro storico di Sanremo - Riviera24

Sanremo. Il Natale che si avvicina segna un altro importante passo avanti per il centro storico di Sanremo. Nel dicembre del 2019 – il Natale pre-pandemia, l’ultimo delle nostre “vecchie vite” – l’associazione Pigna Mon Amour, aveva “aperto” vecchie botteghe e insieme ad altri associazioni, volontari e piccoli artigiani avevano simulato quello che non esisteva. Qualcuno però ha visto oltre l’allestimento estemporaneo e la bottega l’ha aperta veramente e il sogno di avere un quartiere vivo, vero e sostenibile si sta realizzando. Le iniziative “Natale alla Pigna”, che si svolgeranno tra vie e botteghe del centro dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, saranno una vera festa per tutti: giochi, creatività, sorprese, solidarietà, musica, cinema e incontri.

«Tutte le iniziative saranno a partecipazione libera e gratuita per il pubblico. La realizzazione degli eventi sarà subordinata al pieno rispetto delle normative per l’emergenza sanitaria in atto. Un ringraziamento speciale va al Comune di Sanremo per il contributo a sostegno delle iniziative» – dicono gli organizzatori.

Il calendario:

4 dicembre alle 17.30, al ristorante Urbicia Vivas, in piazza Oratorio dei Dolori 5, Un regalo per Riccardo! Il ristorante Urbicia Vivas in collaborazione con l’associazione Pigna Mon Amour organizza un “aperitivo solidale”

per aiutare Riccardo Battista, giovane della Pigna, a realizzare il suo grande sogno: avere una gamba bionica che gli

possa permettere di ricominciare a vivere come un ragazzo di 21 anni. Tutto il ricavato delle consumazioni andrà a sostegno della raccolta fondi aperta della famiglia di Riccardo.

11 dicembre alle 18, nella sala ex oratorio di Santa Brigida, concerto di Olden “Cuore nero tour 2021”. Artista completo e complesso, cantautore, cantante e poeta, attento ai nostri tempi e al tempo, Olden (Davide Sellari)

porta una tappa del suo “Cuore nero tour 2021” a Sanremo, nell’ex oratorio di Santa Brigida, nel cuore della Pigna.

Una serata di musica dal vivo da non perdere!

12-19-26 dicembre alle 14, in piazza Santa Brigida e vie del centro, addestramento per eroi con “PaceMaker”. I vicoli e le strade della Pigna ospiteranno per tre pomeriggi PaceMaker, un gioco di ruolo sportivo. Le attività di Martial Theatre, Shaolin Kung Fu e arene del team Infausti, per addestrare divertendo, chiunque voglia, nelle arti della difesa di sé e degli altri saranno condotte da Isabella Biscaglia Giancola Istr. I° Shaolin Kung Fu e Difesa Personale (riconosciuto CSEN e CONI), Master del metodo di teatro sociale Martial Theatre.

21 dicembre alle 21.15, nella sala ex oratorio di Santa Brigida, in occasione del Rebirth-day 2021, proiezione della pellicola “Cantami o diva”. Il film, scritto e diretto dall’ambasciatore Rebirth/Terzo Paradiso Manuel Canelles, racconta i viaggi artistici, partiti da Roma, della Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto verso territori di confine, feriti e arricchiti dal fenomeno migratorio. L’opera mette in luce le tappe espositive della scultura a Ventimiglia e in Alto Adige, dove la Venere porta azioni di pace e momenti di riflessione, pace e scambio culturale, assumendo metaforicamente sulle proprie spalle il peso di un viaggio ancestrale e la ricerca di libertà.

Dal 4 dicembre al 6 gennaio 2022, “Pigna in cassetta”: ritira, crea, esponi il tuo presepe. Un invito, rivolto a grandi e piccoli, a scatenare la propria fantasia per realizzare il proprio presepe utilizzando materiali semplici e di riciclo. Quattro le tappe dell’iniziativa:

✓ 4 dicembre: nel corso dell’evento “Stile Artigianato”, dalle 10 alle 18 presso gli stand in Piazza Colombo si

potranno ritirare le cassette all’interno delle quali costruire il proprio presepe.

✓ 11 dicembre: si dovranno consegnare le cassette-presepe presso gli spazi in via S. Stefano 24 e 21 e rivolte S. Sebastiano 12.

✓ 18 dicembre: le cassette-presepe saranno esposte presso i locali, le Botteghe e vicoli della Pigna. Una giuria locale voterà le creazioni più originali.

✓ 6 gennaio: in piazza dei Dolori, a chiusura delle feste, sarà allestita la mostra finale delle cassette-presepi più

belli e consegnati dei piccoli riconoscimenti ai bambini che hanno partecipato.

Il programma di questa grande festa collettiva alla Pigna si è arricchisce di giorno in giorno. In fase di definizione l’esibizione della storica “Compagnia Sacco” di Ceriana il 18 dicembre a numerose attività (una performance di danza contemporanea, una mostra fotografica e un mercatino) organizzate dal giovanissimo staff di “Scambi Festival”.