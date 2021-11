Monaco. Un dolce dedicato al Principato che esalta un’eccellenza dell’Italia: è il “Mont Blanc Moderno” realizzato dallo chef Fernando Esposito della pasticceria Cova di Monaco, sinonimo di lusso e alta gastronomia che, dalla storica sede di via Monte Napoleone a Milano, ha portato ricette e tradizioni anche nel cuore della città stato.

Una meringa colorata di rosso e di bianco, omaggio alla bandiera monegasca, si accosta al sapore inconfondibile del marron glacé, prodotto tipicamente italiano, lavorato e prodotto da un’azienda, Agrimontana, che da quasi 50 anni è sinonimo di eccellenza made in Italy nel mondo.

Per il secondo anno consecutivo, nell’ambito della “Sesta settimana della cucina italiana nel mondo”, Agrimontana International organizza questo evento a Monaco con la collaborazione di Cova Monte Carlo. “Tradizione e prospettive della cucina italiana, consapevolezza e miglioramento della sostenibilità alimentare”: è questo il tema portante della sesta edizione, che coniuga la promozione dei prodotti alimentari italiani con il miglioramento della dieta mediterranea, come modello di cibo e stile di vita sano e sostenibile. Un tema caro all’azienda di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, che da quando è nata, nel 1972, ha fatto della stagionalità e della naturalezza i cardini su cui basare la propria produzione.

«Siamo gli unici a produrre e distribuire marron glacé senza conservanti», dice orgoglioso l’ingegnere Enrico Bardini, presidente di Agrimontana International, e fratello del fondatore di Agrimontana, Cesare Bardini. I marron glacé di Agrimontana sono prodotti nel Cuneese, perché è qui che, spiega Bardini «ci sono le migliori varietà di marroni». Un frutto particolare, il marrone, che si distingue dalla castagna per forma, sapore e nutrimento. «Abbiamo messo a punto un metodo di lavorazione unico – dice ancora Bardini -. Utilizziamo macchine che attraverso il vapore aiutano nel processo di sbucciatura del marrone, ma il gran parte del lavoro è fatto ancora a mano: i marroni devono essere selezionati, divisi per dimensione e colore, e, successivamente, si avvia il processo di candidatura».

Prodotti d’eccellenza, che oggi si potranno assaggiare al Cova Monte Carlo sapientemente inseriti nelle ricette studiate ad hoc dai maestri pasticceri. Un’iniziativa volta a promuovere il meglio della filiera agroalimentare italiana, facendo crescere all’estero la tradizione di un Paese che è ancora leader indiscusso nel settore dell’enogastronomia.